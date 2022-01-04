Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın İlknur Özkuş
Türkiye'nin yangın söndürme filosu büyüyor
Türkiye'nin yangın söndürme filosu büyüyor
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19...
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez...
Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız
Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarının yükü...

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazancıyla 1.963,59 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,61 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile turizm oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 seviyesinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.