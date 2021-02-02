Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 3,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,25 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler, Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler ve yurt içinde beklentilerden iyi gelen veriler sonucu düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.