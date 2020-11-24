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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.320,98 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile metal eşya makine, en çok kaybettiren ise yüzde 1,16 ile spor oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Finansal İstikrar Raporu'nun, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasanın odağında olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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