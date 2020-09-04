Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist...
KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek
KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek
27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
27 ilaç daha geri ödeme...
27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
27 ilaç daha geri ödeme...
Fransa, Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor
Fransa, Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta...

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazancıyla günü 1.086,32 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi, yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme ve Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.