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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybıyla günü 1.100,55 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybıyla günü 1.100,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile madencilik oldu.

Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.113,55 puanı görmesinin ardından, günü ikinci yarısında Avrupa borsalarındaki negatif görünümün etkisiyle düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 1.100,55 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde büyüme, dış ticaret, enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI, Avrupa'da Tüketici Fiyat Endeksi başa olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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