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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybederek 7.568,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 203,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 80,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 2,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,95 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde büyüme, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 puanın destek, 7.750 ve 7.950 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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