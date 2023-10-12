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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybederek günü 8.259,27 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybederek günü 8.259,27 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile bilişim oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Ekim ile biten haftada 209 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı iddia edildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde güvercin bir ton kullanmasına karşın İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine yönelik endişelerle küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in toplantı tutanaklarında vurgulanan ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin yanı sıra ABD'de açıklanan TÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin de bankayı temkinli olmaya ittiğini söyleyen analistler, İsrail-Filistin çatışmasının dünya genelinde tedirginliğe neden olmaya devam ettiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Çin'de enflasyon ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 puanın destek, 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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