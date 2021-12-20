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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 2.056,36 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 45,3 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 6,07 ile ticaret oldu.

Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde de satış baskısının devam ettiğini ifade etti.

Yatırımcıların yüksek oynaklık nedeniyle temkinli olması gerektiğini vurgulayan analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de cari denge, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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