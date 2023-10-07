Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Borlease Otomotiv'in halka arz işlemleri 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Pay başına fiyat 25,29 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olacak.

Halka arz katılım endeksine uygun mu?

Borlease Otomotiv, halka arz katılım endeksine uygun olarak halka arz edilecek. Bu kapsamda, halka arz büyüklüğünün en az %25'i bireysel yatırımcılara tahsis edilecek.

Helal mi?

Borlease Otomotiv, halka arzına dair yaptığı açıklamada, şirketin faaliyet alanlarının helallik kriterlerine uygun olduğunu belirtti. Şirket, faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin %10'unu sosyal sorumluluk projelerine bağışlamayı taahhüt ediyor.

Yeni yatırımlar için kullanılacak

Borlease Otomotiv, halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki şekilde kullanmayı planlıyor:

Taşıt alımı ve yeni yatırımlar: %65-70

%65-70 İşletme sermayesi ve mevcut kredilerin geri ödemesi: %30-35

Halka arzın yatırımcılara faydaları

Borlease Otomotiv'in halka arzı, yatırımcılara aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

Daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişim: Halka arz, şirketin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağlar. Bu durum, şirketin sermayesini artırmasına ve büyümesini desteklemesine yardımcı olur.

Halka arz, şirketin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağlar. Bu durum, şirketin sermayesini artırmasına ve büyümesini desteklemesine yardımcı olur. Fiyat istikrarı: Halka arz, şirketin hisse fiyatının istikrar kazanmasına yardımcı olur. Bu durum, yatırımcıların daha güvenli bir şekilde yatırım yapmalarına olanak tanır.

Halka arz, şirketin hisse fiyatının istikrar kazanmasına yardımcı olur. Bu durum, yatırımcıların daha güvenli bir şekilde yatırım yapmalarına olanak tanır. Şeffaflık: Halka arz, şirketin faaliyetlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu durum, yatırımcıların şirketin performansını daha iyi takip etmelerini kolaylaştırır.

Ek bilgiler