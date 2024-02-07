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Bor Şeker AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı

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Bor Şeker AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı
Bor Şeker AŞ'nin halka arzı, BORSK kodu ile Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 9 Şubat'a kadar sürecek.

Bor Şeker AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı.

Bor Şeker AŞ'nin halka arzı, BORSK kodu ile Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 9 Şubat'a kadar sürecek.

Halka arz fiyatı pay başına 26,54 lira olarak belirlenen şirketin 40 milyon lot sermaye artırımı, 30 milyon lot ortak satış olmak üzere payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 29,17'si halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 59'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara ayrılırken halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 850 milyon lira olması bekleniyor.

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