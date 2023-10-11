Bolat: Güvensiz ürüne karşı sıfır toleransımız olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptıkları etkin çalışmalarla ürünlerdeki güvensizlik oranının geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 1,7'ye gerilediğini belirtti. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Bakanlık olarak hedeflerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyon çerçevesinde Türkiye'de yatırım, üretim ve istihdamı artırarak, ticaretin istikrarlı, rekabetçi, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu bildiren Bolat, ihracat başta olmak üzere dış ticareti ve döviz gelirlerini de artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bolat, en önemli faaliyetlerinden birinin, tüketicilerin ekonomik haklarını korumak olduğuna işaret ederek, bu kapsamda Bakanlık bünyesinde geniş kapsamlı saha denetimleri yaptıklarını, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüttüklerini, satış sonrası hizmetler, garanti belgesi ve fiyat etiketi denetim işlemlerini sürdürdüklerini anlattı.

Vatandaşların günlük hayatta en çok karşılaştıkları tüketici sözleşmelerini de denetlediklerini bildiren Bolat, satıcı ve sağlayıcıların, tüketicilere yönelik olası haksız uygulamalar içine girmemeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Bakan Bolat, Reklam Kurulu'nun, tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarını titizlikle incelediğini dile getirerek, "Tüketicilerimizi reklam yoluyla aldatan, istismar eden, haksız rekabete yol açarak kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı etkin cezalar uyguluyoruz." diye konuştu.

"Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde faaliyet yürütüyoruz"

Vatandaşları sağlıklı ve güvenli ürünlerle buluşturma amacıyla çalıştıklarını belirten Bolat, "Bu kapsamda, giyim, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini de yürütüyoruz. Yaptığımız etkin çalışmalarla, ürünlerdeki güvensizlik oranı 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 1,7'ye kadar gerilemiştir." dedi.

Bolat, uygulamaya koydukları yenilenmiş ürün sistemi yoluyla cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemlerin, Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde, yenilenerek tekrar satışa sunulmasına imkan sağladıklarını söyledi. Bolat, "Böylece, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması suretiyle ithalatın azaltılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, tüketicilerimizin de güvenli ve garantili ürüne erişmeleri sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Tüketici hakem heyetlerinin ülke genelinde faaliyetlerine devam ettiğini anımsatan Bolat, "Geçtiğimiz sene itibarıyla 600 bine yakın tüketicimizin, satıcı ve sağlayıcılarla yaşadıkları yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki uyuşmazlığı da mahkemelere gitmeden, zahmetsiz şekilde çözüme kavuşmuş, böylece milletimizin adalete erişim süreci de önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır." diye konuştu.

Bakan Bolat, haksız ve fahiş fiyat artışları ile stokçuluk faaliyetleri başta olmak üzere tüketici mevzuatına aykırı faaliyetler yürüten kişi ve kurumlara asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak şunları ifade etti:

"AK Parti Hükümetleri, 21 yıldır Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde, sanayisi, tarımı ve hizmetler sektörü, ihracatı, altyapı ve üstyapısıyla, ulaştırma, çevre, savunma sanayi ürünleri ve TOGG'uyla, sağlık sistemi ve turizmiyle ekonomimize çok büyük gelişmeler kazandırmış, milletimizin refahını da çok büyük ölçüde artırmayı başarmıştır. Her daim kamu yararını gözeterek, gerek hukuki düzenlemeler gerekse denetim ve uygulama faaliyetleriyle tüketicilerimizin ve 86 milyon vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumuştur."

Bilinçli tüketimin önemine de dikkati çeken Bolat, "Bilinçli tüketimin piyasada büyük bir yaptırım gücü ve düzenleme etkisi vardır." dedi.

Bolat, dünyadaki iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak mevzuatın geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Hedefimiz, üreticimizle, ihracatçımızla, tacirimizle, esnaf ve sanatkarımızla işbirliği ve dayanışma içinde en modern ve en güçlü tüketici koruma altyapısını sunmak, tüketici sorunlarını en kolay, etkin ve hızlı şekilde çözüme ulaştırmak, piyasadaki ürünleri sağlıklı ve güvenli şekilde, en uygun fiyattan, tüketiciyi mağdur etmeden temin etmek, vatandaşlarımızı piyasaya güven duyan bilinçli tüketiciler haline getirmektir."