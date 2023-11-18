Boğaziçi Zirvesi dünyayı İstanbul'da buluşturdu

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, "Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler " temasıyla gerçekleştirildi. 16-17 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve 57 farklı ülkeden konuşmacı ve katılımcının yer aldığı zirvede, çok taraflı iş birliğinin, barışın ve kalkınmanın temeli olduğu vurgusu yapıldı.

ZİRVEYE BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE KATILIM

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım beklediklerini fakat zirvenin ilk gününde beklentinin de üstünde bir katılım olduğunun altını çizen Özgencil, "1000'e yakın katılımcı ile Türkiye'nin artan öneminin bütün dünya tarafından yakından izlendiğini kaydetti. Özgencil 27 ayrı panelde, her biri farklı sektörlerde kendi alanlarında uzman 170’e yakın konuşmacının yer aldığı zirveyle, dünya barışına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtirken; “57 ülkeden temsilciler buradaydı. Bunların bir bölümü konuşmacıydı, bir bölümü misafirdi. Farklı ülkelerden bakan, sultan, prens seviyesine kadar katılımcı vardı. İş dünyası, bürokrasi, büyükelçiler, konsoloslar vardı. Düzenlenen paneller ile zorluklar ve beklentiler üzerinde sektörel bazda açılımlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

"GELECEK YIL ZİRVENİN 15'İNCİSİ DÜZENLENECEK"

Hem katılımcı hem de bilgi konusunda çok değerli bir toplantı olduğunu vurgulayan Özgencil, "Zirvenin 14'üncü yılında da Türkiye menfaatlerini ön planda tutarak, bağımsız ve güçlü bir şekilde adım adım ilerliyoruz." dedi.

Gelecek yıl düzenlenecek zirve için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ifade eden Özgencil, "Gelecek yıl zirvenin 15'incisini düzenleyeceğiz. Çok özel planlamalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni dönem çalışmaları için kamuoyunu bilgilendireceğiz. Dünyanın gidişatı, özellikle bu içinde bulunduğumuz aylarda dört bir yanımızda savaşlar var. Suriye, Ukrayna-Rusya, şimdi de Filistin-İsrail savaşı başladı. Tam bir ateş çemberinin ortasındayız. Özellikle son 5 yılda dünya barışına yönelik çok önemli paneller yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki sene özellikle dünya barışında önemli aktivistleri, önemli aktörleri davet etmeye çalışacağız. Bunun dışında çok önemli projelerimiz olacak, bunları hayata geçirmeye çalışacağız." dedi.

ZİRVEDE ÖNEMLİ YATIRIM FIRSATLARI

Bu yıl ekonomi panellerinin ön planda olduğu zirvede, Türkiye'deki yatırım fırsatlarının da altı çizildi. Zirvede yurt dışından gelen yatırımcılar, sektörel bazda özellikle enerji ve bankacılık sektörlerinde önemli B2B görüşmeler gerçekleştirdi. Zirvede düzenlenen 27 panel ile ekonomiden kültür-sanata, teknolojiden dijitalleşmeye, enerji, tarım ve gıda güvenliğinden spora, özellikle pandemi sonrası değişen dünyanın yeni vizyonu konuşuldu. UİP Kurucusu ve Başkanı Cengiz Özgencil, bu kadar yüksek profilli katılımcıyı İstanbul'da ağırlamanın büyük bir gurur olduğunu sözlerine ekledi.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Türkiye önemli bir ülke, önemli bir devlet ve dünyanın çok stratejik bir coğrafyasında olan bir devlet. Çevresindeki komşularda Ukrayna-Rusya, Filistin-İsrail'de olduğu gibi ateş yanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu ateşten ve hatta bu ateşin dumanından bile etkilenmemesi için Atatürk'ün dediği gibi "Yurtta sulh, cihanda sulh" mottosunun hakim olmasıyla dengeler başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye; son 10 yılda Karadeniz'deki gazın bulunması, komşu ülkelerle ilişkiler ve birçok alanda önemli hamleler yaptı. Bunlar büyük devletin yapacağı hamleler. Türkiye bu hamleleri çok başarıyla gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.