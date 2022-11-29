BlockFi iflasını açıkladı, piyasa buna rağmen ralli yaptı

ABD borsaları, Fed yetkililerinin enflasyonu düşürme kararlılıklarında ile yaptıkları, daha yüksek faiz oranlarını hafife alma uyarısıyla düştü. Asya borsaları, Çin'in Covid’de sıfır vaka stratejisine karşı ülke çapındaki protestoların hafiflemesiyle Salı gününün erken saatlerinde toparlandı. Risk iştahı geri gelince dolar düştü.

Büyük kripto para birimleri, FTX bulaşmasının yayılmasının ortasında bir başka büyük borç verenin düşüşüne rağmen ralli yaptı. Bitcoin, son 24 saatte %2'lik bir artış kaydettikten sonra, yazı hazırlandığı sırada 16,5 bin dolar bölgesi yakınında işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, varlık aktivitesinde daha geniş bir yavaşlamaya ve FTX çöküşüyle ilgili daha fazla patlamaya rağmen fiyat hareketinde bir miktar esneklik gösterdi. Ethereum aynı dönemde %3,3 arttı ve şimdi 1.200 doların üzerinde daha güçlü bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Çoğu büyük altcoin yeşile döndü, LINK ve bir avuç meme coin benzer bir zaman diliminde çift haneli yüzde kazanımlarında toparlanmaya öncülük ediyor.

Endüstri son darbelerin artçı şokunu emmeye devam ederken, Ethereum'daki sentetik Bitcoin varlıklarının miktarı Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 338 bine düşmeye devam ediyor. Alameda Research iflas başvurusunda bulunduktan sonra fonlarını kaybeden renBTC'nin arkasındaki ekip, ihraç işlemini durdurdu. Ekip, Alameda bağlantılı Ren 1.0'ı aşamalı olarak kaldırmaya ve daha fazla fon bulduklarında 2.0 sürümünü başlatmaya karar verdi. Ethereum'daki en büyük Bitcoin tedarikçisi olan WBTC, hafta sonu yaklaşmakta olan bir de-peg korkusuyla karıştı, ancak o zamandan beri resmi koruyucusunun WBTC'nin güvenli ve tam olarak desteklendiğine dair güvence vermesinin ardından bir miktar güven tazeledi.

Kripto kredi kuruluşu BlockFi, Pazartesi günü FTX çöküşüyle ortaya çıkan en son bulaşma etkilerine dikkat çekerek iflas başvurusunda bulundu. Firmanın iflas dilekçesine göre BlockFi, 1 milyar dolarlık varlık ve 10 milyar dolarlık yükümlülükle 100.000'den fazla alacaklı talep etti. İflas, BlockFi'ye alacaklılar için bir geri ödeme planı formüle etme ve FTX'ten alabileceklerini geri alma fırsatı verir, ancak potansiyel geri ödemeler çok uzakta. Firmanın danışmanı Mark Renzi, bir mahkeme dosyasında "FTX'in çöküşünün sonuçlarının tam olarak belirleneceğini" kabul etti.