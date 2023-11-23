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Black Friday olarak adlandırılan indirimlere dikkat

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Black Friday olarak adlandırılan indirimlere dikkat
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü, Samimi Haber YouTube yayınında katıldığı programda her yıl sonunda yapılan ve “Black Friday” olarak adlandırılan indirimlere dikkat çekti. İndirimlerin “Fiyat etiketi yönetmeliğine” göre belirlenebileceğini söyleyen Güllü, verdiği örnekle “yalancı indirimlere” karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Samimi Haber YouTube kanalında Aleyna Horasan’ın sunduğu Samimi Analiz programının bu haftaki konuğu TÜKONFED Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü oldu. Konuşmasında ‘Black Friday’ indirimlerine dikkat çeken Güllü, bir firmanın bir ürüne uygulayacağı indirim fiyatı, son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat olması gerektiğine vurgu yaptı. Güllü’nün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Fiyat etiketi yönetmeliğimiz 2022 yılının şubat ayında değişikliğe uğradı ve bir madde eklendi. Bir üründe gerçekten indirip olup olmadığını biz bu yönetmeliğin 11. maddesine baktığımzıda görebiliyoruz.

Bu nedir? Burada indirim alınacak fiyat, son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat olması gerekiyor. Örneğin bir ceket almak istediniz. Bu ürünün son 30 gün içerisindeki bu firma tarafından satış fiyatının bin, bin 200 ve bin 500 liralarda olduğunu düşünelim.

Firma derse ki; "Ben bin 500 liralık ürünümü örneğin yüzde 20 indirim yaparak bin 200 liraya satıyorum, indirimli fiyatı bu" derse, burada gerçek değil yalancı bir indirim meydana gelmiş oluyor.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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