Bitcoin Madenciliği 101: Bitcoin Madenciliği Nedir, Nasıl Başlamıştır, Nasıl İlerlemektedir?

Bitcoin fiyatı kadar merak edilen konulardan bir tanesini de bunun madenciliğinin ne olduğu, nasıl çalıştığıdır. Genel anlamda bu konuda bilmeniz gereken detaylar şu şekildedir:

Madencilik, Bitcoin ağının sürdürülebilir işleyişini sağlamak açısından büyük bir öneme sahiptir.

Ağ içinde gerçekleşen işlemler, madenciler tarafından onaylanır ve karşılığında yeni üretilmiş birimler şeklinde ödül alır.

Madenciler, matematiksel bulmacaları çözmek için birbirleriyle yarışır.

Madencilik yoğun bir enerji tüketimini beraberinde getiren bir etkinliktir.

Madencilik gelirinin sürdürülebilirliği için özelleştirilmiş donanıma ihtiyaç duyar.

Madencilik Bitcoin ağında hayati bir etkinlik temsil eder. Bu eşler arası ağın işlemleri onaylama ve merkezi bir otoriteye bağlı olmadan ortak bir uzlaşıya ulaşma yöntemini ifade eder. Bitcoin kur zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce Bitcoin fiyatını takip etmek oldukça önemlidir.

Bitcoin Madenciliğinin Amacı Nedir?

Kazma işlemi herhangi bir kripto paranın blok zincirinde yalnızca geçerli işlemlerin onayını temin eder. Madencilik bir kripto para ağına istikrarlı bir yerleşim düzeni sağlama sürecini anlatır. Örneğin Bitcoin benzeri kripto paralarda "madenciler" bilgi işlem yeteneklerini eşler arası ağa tahsis eden bilgisayar sahipleridir.

Altın madencilerinin kazma küreklerini kullandığı gibi, bir Bitcoin madencisinin ihtiyaç duyduğu iki temel şey vardır. Bunlar madencilik donanımı ve enerji kaynağı şeklindedir.

Madenciler bilgi işlem güçlerini ve enerjilerini Bitcoin gibi "Proof of Work" temelli bir kripto para ağına katkıda bulunan bilgisayar sahipleridir. Yeni bir bloğu blok zincirine ekleyen ilk madenci, çıkarılan kripto paranın bir kısmını ödül olarak kazanır. Bu ödüle blok ödülü adı verilir. Bitcoin’de madencilik nedir, temel olarak bu şekilde anlatılabilir.

Bitcoin madenciliği süreci nasıl işliyor?

Bitcoin madenciliği nasıl yapılır 2023 yılında da en çok arananlar içerisindedir. Madencilerin bilgisayar sistemleri, son on dakikada meydana gelen bireysel işlemleri sürekli olarak blok şeklinde toplar ve bir araya getirir. Bu bilgisayarlar daha sonra blockchain için, yeni bir bloğun ilk doğrulayıcısı olmak üzere karmaşık kriptografik bir bulmacayı çözmek için birbirleriyle yarışmaktadır.

Ağdaki her bir madencinin hedefi, bulmacayı en hızlı çözen kişi olmaktır. Çözümü ilk bulan madenci, ödül olarak yeni basılan Bitcoin'lerden belirli bir miktar kazanır.

Bir madenci doğru çözümü her zaman ilk saptayan kişidir. Bu çözüm daha sonra ağa yayılır ve diğer düğümler tarafından çözümün doğruluğu kontrol edilir. Her şey yolunda ise, yeni blok blok zincirine eklenir.

Blok ödülleri herkesin sürece katkı sağlamasını ve ağın düzgün şekilde işlemesini desteklemek amacıyla teşvik eder. Madencilik olmadan, blockchain teknolojisi mevcut biçimde işlemez.

Bitcoin birimleri çıkarıldıkça, kriptografik bulmacaların zorluğu da artar. Madencilerin aynı miktarda Bitcoin kazanmaya devam etmek için bulmacaları çözmek için hesaplama güçlerini artırmaları gerekmektedir. Bitcoin madenciliği nasıl yapılır 2023 bu şekilde özetlenebilir.

Bulmaca Çözme Mekanizması

Bulmaca çözme mekanizması, Bitcoin ağını zararlı niyetli kişilerin yarattığı tehlikeden korumak adına zorunlu bir adımdır. Örneğin birisi Bitcoin blok zincirindeki işlemleri geri almayı amaçlarsa, bu durum tüm ağın hesaplama gücünün %51'ini gerektirir. Bu da Bitcoin madenciliği nedir kapsamında bilinmesi gereken bir konudur.

Fakat önceden doğrulanmış işlemleri değiştirmek oldukça güç olduğundan, böyle bir hücum oldukça masraflı ve sonuçsuz bir çaba olacaktır. Bir işlem ne kadar eski ise bu tür bir hücumu gerçekleştirmek o kadar zorlaşır.

Ek olarak, Bitcoin protokolü asla toplamda 21.000.000 Bitcoin'in üzerine çıkmayacağını kabul eder. Bu Bitcoin arzının sınırlı olduğu ve ayrıca arzın tamamının sabit ve nadir olduğu gerçeğinden kaynaklanır. Bu durum da Bitcoin'in potansiyel olarak Bitcoin fiyatı üzerine bulunduğu anlamına gelir. BTC Fiyatını takip etmek için en doğru kaynak, Binance Bitcoin Grafik ekranıdır.

Bitcoin Madenciliği (Mining) Nasıl Yapılır?

Mining nedir, nasl yapılır? Bunun için her para transfer işlemi, Bitcoin ağına duyurulmaktadır. Bu isteklerden her bir düğüm, yani elektronik cihazlar üzerinde işlem yapan her bir varlık, 1 MB boyutundaki blokların oluşturulmasını sağlayabilir. Bu blokların içinde, matematiksel bir problemi çözmek gereklidir.

Bitcoin transfer işlemlerinin oluşturulması ve onaylanması için şifreleme algoritmalarını kullanır. Oluşturulan bir blok için bir anahtar değeri üretme amacı taşır. Bitcoin'in kullandığı şifreleme fonksiyonu, tersine döndürülemez niteliktedir. Bu fonksiyonun girdi değerlerini bulmak için olası girdi değerlerini deneyerek sayısız deneme yapılmalıdır.