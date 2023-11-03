Bitcoin Hafta Sonuna Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

Bitcoin, hafta sonu yaklaşırken finans piyasalarındaki hareketliliğini 34.400 dolar seviyesinin üzerinde sürdürerek yatırımcıların gözdesi olmaya devam etti. Ekonomik takvimde ise gözler, her ay düzenli olarak yayınlanan ABD'nin tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Bitcoin’in Dalgalandığı Hafta: Powell’ın Etkisi ve Piyasa Denge Arayışı

Geçtiğimiz hafta içinde, Bitcoin için önemli bir eşik olan 36.000 dolar seviyelerine kadar tırmanış gözlemlendi. Bu yükseliş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yaşandı. Ancak bu zirvenin hemen ardından, dijital para birimi denge arayışına girerek 35.000 dolar civarında seyretmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisse senedi piyasasında yaşanan toparlanma eğilimi ve ardı ardına gelen yükselişler, Bitcoin üzerinde kar realizasyonlarına yol açtı. Yatırımcılar, özellikle hafta sonu öncesinde kârlarını realize ederek pozisyonlarını güvence altına almayı tercih ettiler.

Bitcoin ve Ethereum’da Güncel Durum

Bitcoin, sabah saatlerinde 34.500 dolar seviyelerinde işlem görürken, 34.400 doların üzerinde kalıcı olması yatırımcılar için pozitif bir sinyal olarak kabul ediliyor. Ayrıca, kripto para piyasasının diğer önemli oyuncusu Ethereum, son haftalarda gösterdiği iyi performansla 1.800 dolar seviyesini önemli bir destek noktası olarak benimsemeye çalışıyor.

ABD İstihdam Verileri ve Kripto Piyasaları

Makroekonomik veriler arasında öne çıkan tarım dışı istihdam rakamları, her ne kadar ekonomi adına belirleyici olsa da, Fed'in faiz politikaları doğrultusunda kripto para piyasaları üzerinde beklenen etkiyi yaratmayabilir. Çünkü piyasa, Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını şimdilik düşük bir ihtimal olarak görüyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin Kazancı

Kurumsal düzeyde kripto para yatırımlarıyla tanınan MicroStrategy, son dönemde Bitcoin fiyatlarındaki artıştan önemli ölçüde kar sağladı. Şirket, Ekim ayında ve Temmuz ayından bu yana toplamda 6.000'den fazla Bitcoin satın alarak portföyünü genişletti. Şirketin sahip olduğu Bitcoin sayısı 158 binin üzerinde ve bu yatırımların şirketin kârını 900 milyon dolar artırdığı ifade ediliyor.

FTX’nin Eski CEO’su SBF’nin Durumu ve Yansımaları

Kripto para piyasasında yaşanan büyük çalkantılardan biri olan FTX olayı, dün itibarıyla yeni bir aşamaya geçti. FTX'nin kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried hakkındaki suçlamalar onaylandı ve yargılama süreci devam ediyor. Ceza süreci 28 Mart 2024'te başlayacak olan SBF'nin avukatları ise kararı temyiz etmeye hazırlanıyor. Bu süreç, geçtiğimiz yıl piyasaya büyük zararlar veren ve "ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olarak nitelendirilen bu vakada mağdurlar için de yeni gelişmelere işaret ediyor; zira yeni yönetimin Aralık ayından itibaren mağdurlara bakiyelerini kademeli olarak iade etmesi bekleniyor.

Bu dinamiklerin hepsi, kripto para piyasasının geleceği için belirleyici olacak ve yatırımcılar bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecekler. Sonuçta, kripto para birimleri artık yalnızca bireysel yatırımcıların değil, aynı zamanda büyük kurumsal oyuncuların da dikkatini çekiyor. Bu da piyasanın genel stabilitesi ve olgunluğu açısından önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.