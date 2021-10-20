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Bitcoin 'ETF' sonrası rekor seviyeye yükseldi

Kripto para birimi Bitcoin, ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF) işlem görmeye başlamasının ardından 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin 'ETF' sonrası rekor seviyeye yükseldi

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saat içinde yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Bitcoin'in değeri, 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para birimi en son nisan ayında 64 bin 899 dolarla rekor kaydetmişti.

Rekorunu tazeleyen Bitcoin'in hızlı yükselişinde ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlaması belirleyici oldu.

ProShares'in "BITO" koduyla dün işlem görmeye başlayan Bitcoin Strateji ETF'si, ilk işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetmişti.

Kripto para piyasasındaki pozitif seyrin etkisiyle Bitcoin'in yanı sıra Ethereum'un değeri de son 24 saatte yüzde 5 artarak 4 bin doların üstüne çıktı.

Milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones'un enflasyondan korunma aracı olarak kripto para birimlerini altın yatırımına tercih ettiğini söylemesi de kripto para piyasasındaki olumlu havayı destekledi.

Analistler, ABD'de gelecek haftalarda daha fazla Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'nin piyasaya sürülebileceğini belirtti.

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