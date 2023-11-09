Bitcoin 37.000$’a yükseldi, Ethereum’da 2.000$ seviyeleri görülebilir

Gün içi %3 yükseliş ile 37.000$ sınırına kadar yükselen Bitcoin, yıl içi zirvesini bir kez daha yeniledi. Böylece yıl başından bu yana yükseliş %120 seviyelerine kadar varmış oldu.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak gelişmeleri değerlendirdi.

İlk etapta 37.000$ bölgesinden ret alsa da oldukça güçlü gözüken Bitcoin an itibariyle 36.700$ seviyelerinden alıcı buluyor. Ethereum da 1.925$ düzeyinde fiyatlanıyor. Bitcoin dominasyonu dünkü güçlü yükseliş hareketi ile artarken Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde ciddi bir potansiyel gözüküyor. Bitcoin’in bu bölgelerde bir miktar daha durulması halinde altcoinlerde yeni bir yükseliş hareketi devreye girebilir. Özellikle Ethereum’da 2.000$ seviyelerini kısa sürede görebileceğimizi düşünüyoruz.

Teknik olarak güçlü bir trend bölgesini zorlayan Bitcoin için 36.500$ - 37.000$ arası direnç bölgesi konumunda. Şu an için oldukça güçlü fiyatlanan Bitcoin’in bu bölgeyi aşıp aşamayacağını bugün izleyeceğiz. Ek olarak yükselişin birincil sebebi olarak SEC’in Grayscale spot Bitcoin ETF’i başlatacağı söylentileri olarak yorumlanıyor. Şu sıralar piyasaya ciddi miktarda Tether (USDT) girişleri gözlemleniyor. Para girişleri haberin doğruluğunu nispeten doğrular nitelikte gözüküyor ancak kesin bir teyitten henüz söz edemiyoruz. Günlük hacimlerde 50 milyar dolar bölgesi tekrar aşıldı ve günlük %20’nin üzerinde yükseliş gözükmekte. Toplam piyasa değeri ise 2022 ekim ayından bu yana en yüksek değerde yer alıyor.

Bu gelişmelerle birlikte güçlü altcoinlerde pozitif seyir devam ederken sırasıyla KAN, CRO, CEEK, DAO ve BSV %30 ila %70 arasında yatırımcılarına kazandırarak günün öne çıkan kripto paraları oldular.