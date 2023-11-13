Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün: Kriptolar için en kötü günler geride kaldı

Piyasalardaki bu hareketlilik hakkında açıklamalarda bulunan Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, kriptolar için en kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

Kripto para sektörü ve yatırımcıları, uzunca bir süredir piyasalara yeni bir dinamizm kazandıracak gelişmeler bekliyor. Geçtiğimiz günlerde de bu hareketliliği başlatacak bir haber akışı olarak, Bitcoin ETF’lerine ilişkin beklentiler öne çıktı. Kripto para piyasalarının önemli bir gündem maddesi haline gelen ETF’lerle ilgili beklentiler, büyük bir ilgi ve hareketlilik yarattı. Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, piyasalardaki hareketliliğe ilişkin görüşlerini açıkladı.

“SEC’in Bitcoin ETF başvurularını onaylayabileceğine yönelik oluşan haberler, kripto para piyasalarına ciddi bir şekilde etkiledi. Bitcoin, bu haberleri takiben 35 bin dolar seviyelerinin üzerini test ederek bir buçuk yıllık zirvesini yenilerken, piyasaların geneli de bu yükselişe eşlik etti. Piyasaların olumlu tepki verdiği bu haberler, içinde bulunduğumuz zaman dilimi kadar piyasaların geleceğini de ilgilendiriyor çünkü Bitcoin ETF’lerinin onaylanması kripto paraların geleceğine ve bu alandaki olası regülasyonlara dair ipucu veriyor.

ETF’lerin onaylanma ihtimali piyasaları yükseltti

Bitcoin’in son dönemdeki yükselişi, yatırımcıların alım yönlü faaliyetlerini de artırdı. Bitcoin, 35 bin dolarlık seviyeyi geçer geçmez kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının önemli bir kısmı bu hızlı yükselişten para kazanma amacıyla büyük bir satış hacmi yarattı. Ayrıca Fed’in son faiz toplantısında faizi serbest tutması ve Fed Başkanı’nın açıklamalarını “güvercin” bir tutum olarak algılayan piyasalar tekrar kısıtlı bir yükselişe geçti.

Gelecekte tarihi zirveleri tekrar görebiliriz

Yaşanan tüm bu gelişmelerin geleceğe ilişkin beklentilerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Piyasanın bu reaksiyonlarını da dikkate alarak, en kötü dönemin geride kaldığını söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde gerçekleşme ihtimali olan ETF onayı daha etkili bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Yine 2024 yılından itibaren, Fed’in daha da güvercinleşmesi ve faiz indirimlerine başlaması kripto paralarda tekrardan tarihi zirvelerin görülmesini sağlayacaktır.”