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BIST 100'de Neler Oluyor? Altın Piyasası Alarmda! Döviz Kurlarında Şok Değişim!

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BIST 100'de Neler Oluyor? Altın Piyasası Alarmda! Döviz Kurlarında Şok Değişim!
Son dönemin en çarpıcı ekonomik hareketleriyle karşınızdayız! BIST 100'deki dalgalanmalar yatırımcıları ne yöne sürüklüyor? Altın piyasasının son durumu ne anlatıyor ve döviz kurlarında yaşanan beklenmedik değişiklikler piyasaları nasıl etkileyecek? İşte, merak edilen tüm detaylarla sizlerle...

Son dönemin en çarpıcı ekonomik hareketleriyle karşınızdayız! BIST 100'deki dalgalanmalar yatırımcıları ne yöne sürüklüyor? Altın piyasasının son durumu ne anlatıyor ve döviz kurlarında yaşanan beklenmedik değişiklikler piyasaları nasıl etkileyecek? İşte, merak edilen tüm detaylarla sizlerle...

BIST 100 Endeksi'nin Performansı

BIST 100 endeksi, gün içerisinde 8.170,89 ile 8.298,65 puan aralığında dalgalanarak gün sonunda yüzde 0,35’lik bir azalışla 8.213,76 puanda kapandı. Mali sektör yüzde 0,72 oranında değer kazandı. Ancak, hizmetler sektörü yüzde 0,03, sanayi yüzde 0,58 ve teknoloji sektörü yüzde 0,78 oranında değer kaybı yaşadı.

BIST 30 Endeksi ve Öne Çıkan Hisse Senetleri

Öte yandan, BIST 30 endeksi yüzde 0,43'lük bir düşüşle 8.610,79 puanla günü tamamladı. BIST 100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin 44'ü değer kazanırken, 55 hisse değer kaybetti. Özellikle Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Çimsa Çimento ve Sasa Polyester, en aktif işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Kurlarındaki Gelişmeler

Altın piyasasında, ons başına altın fiyatı uluslararası piyasada 1.880 dolara ulaştı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise, kilogram altın yüzde 3,5'luk bir düşüşle 1 milyon 646 bin liradan günü tamamladı. Aynı zamanda, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 26,67, bileşik getirisi ise yüzde 28,45 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirttiğine göre, doların efektif satış kuru 27,3541 lira, alış kuru ise 27,2449 lira olarak belirlendi. TCMB'nin bir önceki açıklamasına göre doların alış kuru 27,1918 lira, satış kuru 27,3007 lira idi. Uluslararası döviz piyasasında, avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar 1,2140 ve dolar/yen paritesi 149,4 olarak gözlemlendi. Son olarak, Londra'da Brent tipi ham petrolün varil fiyatında yüzde 2,1'lik bir artış yaşanarak 94,4 dolardan işlem görmeye başladı.

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