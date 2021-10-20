BIST 100 endeksi, banka hisselerindeki alımlarla son bir ayın en yükseğine çıktı

BIST 100 endeksi uzun süre 1.375-1.400 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından geçen haftadan bu yana satış baskısının azaldığı görülüyor. Dün, BIST 100 endeksi 1.434,67 puanla 16 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, banka hisselerindeki değer kazancı dikkati çekti.

Bankacılık, endeksi dün yüzde 2,52 artışla 31 Ağustos'tan bu yana en iyi günlük performansını gösterirken, bugün de pozitif görünümünü koruması dikkati çekti.

Dün son bir ayın zirvesini gören ve günü 1.430 puanın hemen altında tamamlayan BIST 100 endeksi, dünkü yükseliş eğilimini sınırlı da olsa yeni günün ilk yarısında da devam ettirerek 1.430 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Dünya genelinde 3. çeyrek bilançolarının açıklanması devam ederken, şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi küresel pay piyasalarını destekleyen başlıca unsurlardan oldu.

Artan enflasyon baskıları, tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzı güvenliği ve yükseliş eğilimindeki uzun vadeli faizler ise küresel pay piyasaları üzerinde risk unsuru olmaya devam ediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının para politikalarında azalan belirsizlikler ve güçlü bilançolarla yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, artan risk iştahının yurt içi piyasalara da pozitif yansıdığını bildirdi.

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BIST 100 endeksinin önemli destek seviyelerinden ABD borsaları eşliğinde çabuk toparlayarak, kısa vadeli bir düzeltme trendi içine girdi." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin kritik seviyelerde olmaya devam ettiğini kaydeden Paksoy, başta petrol olmak üzere enflasyon sürecini tetikleyecek emtia fiyatlarının da yükselişini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Paksoy, borsalarla yaşanan toparlanmanın sebebinin ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve büyük ölçekli diğer merkez bankalarının sıkılaşmaya hızlı bir şekilde geçmeyeceğini belirtmiş olması olduğunu vurgulayarak, "Kontrollü bir şekilde sürecin yönetileceğine ilişkin yönlendirmeler, bilançolarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin devam etmesine rağmen yaşanan toparlanma ve fonlarda alışılmış yıl sonu getiri beklentilerinin teknik destekleyici olduğu bir görünüm mevcut." ifadelerini kullandı.

"BIST 100 endeksinde 1.450-1.490 bandı kritik"

Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerini etkileme gücüne sahip olması sebebiyle gözlerin ağırlıklı olarak Fed ve ECB‘de olmaya devam edeceğini kaydeden Paksoy, yurt içi piyasalara ilişkin şunları kaydetti.

"BIST 100 endeksinde, büyüme hikayesinin desteklediği iyi bilançolarla kendini gösteren temel senaryo ve dolar bazlı başta olmak üzere diğer bir çok kritere bağlı ucuzluğun getirdiği fırsatların öne çıktığı bir yapı gözlemliyoruz. 200 günlük ortalamalar civarına geri çekildikten sonra tekrar yükselişe dönmek isteyen BIST 100 endeksi, mevcut durumda tekrar 1.400’ler üzerinde önemli direnç bölgesine doğru ilerleme gayretinde."

Paksoy, küresel piyasaların gelecekteki seyri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası kur ve tahvil tarafında yaşanacak gelişmelerin bankacılık endeksine etkileri paralelinde BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketin teyit edilmeye çalışılacağını ifade etti.

Temkinli iyimserlik gereği alt desteklere geri çekilme yaşanması durumuna da değinen Paksoy, desteklerin çalışma gücü kadar, kritik direnç bölgesi olan ve aylardır süren sıkışmanın bitme potansiyelinin realize olacağı 1.450-1.490 direnç bandının kalıcı geçilme potansiyelinin oldukça önemli olduğunu bildirdi.