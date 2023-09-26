Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki Yeni Düzenlemeler: Yüzde 50 Kısmi Ödeme Fırsatı!

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) gerçekleştirilen yeni yönetmelik değişikliğiyle, katılımcılara birikimlerinin yarısına kadar toplu ödeme alma olanağı sunuldu. Resmi Gazete'de duyurulan bu yenilikle, birikimler konut satın alımı, evlenme, eğitim veya doğal afet gibi durumlarda kullanılabilecek.

Doğal Afet ve Eğitim İçin Ek Devlet Katkısı

Doğal afet ve eğitim giderleri söz konusu olduğunda, kısmen ödeme alacak katılımcılara devletten %25 ek katkı sağlanacak. Özellikle eğitim için alınan kısmi ödemelerde, BES sözleşmesinin sonlanması için 4 yıl beklenmesi gerekiyor. Ancak doğal afetlerde böyle bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

Eğitim Harcamaları İçin 4 Yıl Süreyle Kısmi Ödeme İmkanı

Eğitim hayatlarına devam eden öğrenciler, dört yıl süresince Bireysel Emeklilik Sistemi'nden kısmen ödeme alabilirler. Bu ödemeler, aylık ya da yıllık gelir sigortası olarak da değerlendirilebilir.

Kısmi Ödeme İçin 5 Yıl Süreli Sözleşme Şartı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmi ödeme fırsatından yararlanabilmek için sözleşmenin en az 5 yıl süreyle aktif olması gerekmekte. Bu süre zarfında düzenli katkı payı ödemelerini gerçekleştiren katılımcılar, her beş yılda bir bu haktan faydalanabilecek.

3 Yıl Sonlandırma Kısıtlaması

Kısmen ödeme talebinde bulunan katılımcılar, taleplerini gerçekleştirdikten sonra BES sözleşmelerini 3 yıl süresince sonlandıramayacaklar. Bu durum, katılımcıları olası mali zorluklara karşı korumayı amaçlamaktadır.

Bu yeni düzenlemeler, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katkıda bulunanların faydalanabileceği avantajları artırarak, bireylerin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin detaylı bilgi alması ve BES hakkındaki değişiklikleri yakından takip etmesi önemlidir.