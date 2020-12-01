BİDER, Kamu Bilişim Haftası Etkinliklerine Tam Destek Verecek

Kamu Bilişim Haftası boyunca “Yeni Nesil Toplum: Dijital Dönüşüm”, “Yeni Nesil Siber Güvenlik Çözümleri”, “Yeni Nesil Ağ Teknolojileri”, “Yeni Nesil Veri Merkezleri, Bulut Bilişim, İş Sürekliliği”, “Yeni Nesil Siber Güvenlik Çözümleri”, “Yeni Nesil Görüntüleme, Tanıma ve Güvenlik Çözümleri”, “Yeni Nesil Yazılım Teknolojileri ve Açık Kaynak”, “Yeni Nesil Yönetim, İletişim, Uzaktan Çalışma ve ERP Çözümleri”, “Yeni Nesil Teknolojiler: NesNet ve 5G” ve “Veri Güvenliği ve Kişisel Veriler” panelleri düzenlenecek.

Oturum başkanlıklarını kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın üst düzey yöneticilerinin yapacağı panellerde toplam kırkın üzerinde konuşmacı yer alacak.

Programın detayı ve konuşmacılar https://www. kamubilisimzirvesi.com/ program/ adresinden incelenebilir.

BİDER Başkanı Şenol Vatansever, KBD’nin kamu bilişim yöneticilerini ve çözüm sağlayıcı konumunda olan özel sektör tedarikçilerini bir araya getirmesinin bilişim sektörü için çok değerli olduğunu belirtti.

Vatansever, paydaşların buluşmasında yeni teknolojiler ve trendlerin değerlendirildiğini belirterek, "Buluşmalar, yeni projelerin ve yeni iş birliklerinin ilk adımlarının atılmasına vesile olabiliyor. Kovid-19 küresel salgını ile beraber Türkiye’de de sağlık ve ekonomi alanları başta olmak üzere birçok alanda büyük değişimler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Teknoloji alanında çalışan profesyoneller zaten sürekli ifade ediyordu, ama uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ihtiyaçları dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi. Nispeten değişime daha kapalı olan sektörlerde bile küresel salgın ile beraber dijital dönüşüm için hızla aksiyonlar alındı." değerlendirmesini yaptı.

Vatansever; konuşmacı olarak yer alacağı "Veri Güvenliği ve Kişisel Veriler" panelinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında idari ve teknik tedbirlere uyum ile ilgili önemli detaylara ek olarak konunun ekonomik boyutunu da değerlendireceğini belirterek, şöyle devam etti:

"KVKK ile beraber artık merkeze kişisel verilerin korunması hedefini koyuyoruz. Derneğimizde kimi üyelerimiz veri sorumlusu olarak uyumluluk çalışmaları yaparken kimi üyelerimiz uyumluluk için hukuki danışmanlık, yazılımlar ve teknoloji çözümleri sağlıyor. Mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde, kamu kurumlarımızın minimum maliyetlerle idari ve teknik tedbirlere uyum çalışmalarını yapmalarına imkân verecek destekleri vermeye hazırız. KVKK kapsamında düzenlenmiş ve düzenlenecek olan cezalarla beraber bulut hizmeti alanların, yerli veri merkezlerine kaçınılmaz olarak geçiş yapacağını öngörüyoruz. Bu da yerli bulut firmalarının ve ekosistemin büyümesini sağlayacak. Veri merkezi hizmeti veren yabancı firmaları da Türkiye’de varlıklarını devam ettirebilmek için veri merkezi yatırımları yapma noktasına getirecek. Hatırlarsanız yakın zamanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri, 1 milyar dolarlık yatırımla Yunanistan’da veri merkezleri açma kararı almıştı. Bu kararın siyasi ve ekonomik gerekçeleri olabilir. Türkiye pazarını ve büyüme potansiyelini çok da dikkate almadan, yanlış yönlendirmelerle yapılmış stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri, Amerika ve diğer ülkeler ile bölgesel ve küresel iş birliği çağrısı yapmış olmasını desteklediğimizi ifade etmiştik. Bu çerçevede bu şirketin ve diğer yabancı şirketlerin iş planlarını ve yatırımlarını gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.”