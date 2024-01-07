Araştırmaya göre 10 beyaz yakalıdan 6’sı dünya ve Türkiye adına 2024’ün 2023’ü aratacağını söylerken, enflasyon ve hayat pahalılığı 2024’e de damgasını vurmaya devam edecek.

130 ülkede operasyon yürüten bağımsız pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS Global tarafından 26-30 Aralık 2023 tarihleri arasında online yöntemle gerçekleştirilen araştırma, beyaz yakalıların 2024 yılından beklentilerini kadraja alıyor.

Beyaz Yakalılara Göre 2024, 2023’ü Aratacak

Türkiye’nin önde gelen holding ve kurumsal şirketlerinde profesyonel hayatını sürdüren 224 beyaz yakalının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; her 10 katılımcıdan 6’sı (%60,7) 2024 yılından dünya ve Türkiye adına 2023 yılına kıyasla daha az ümitli olduğunu söylerken, yeni yıldan ümitli olanların oranı ise %25.

2024 yılında beyaz yakalılara göre Türkiye’nin en büyük sorunları enflasyon ve hayat pahalılığı (%91,1) olacak. Onu daha yüksek vergiler (%62,5) ve göçmenler (%55,4) izleyecek. Yeni salgınlar ve susuzluk ise en gerilerden geliyor. Nitelikli insan kaynağına erişim ve bölgesel savaşlar diğer sorunlar olurken, susuzluk (%16,1) ve yeni salgınlar (%12,5) ise son sıralarda kendisine yer buluyor.

Enflasyon İçin 2026 Beklenmeli

Araştırmaya göre beyaz yakalıların yarısına yakını (%48,2) yerel seçimlerden sonra Türkiye açısından her şeyin daha kötü olacağını düşünürken, iyimserler ise oldukça küçük bir kesim (%8,9) tarafından temsil ediliyor. %39,3’lük bir kesim ise uzun sayılabilecek bir süre seçim olmamasını Türkiye açısından olumlu bir süreç olarak kabul ediyor.

Diğer yandan, beyaz yakalıların %39,3’ü enflasyonun ivme kaybetmesi için2026 yılı sonrasının beklenmesi gerektiğini düşünen karamsarlardan oluşurken, onu 2024 üçüncü çeyrek (%19,6), 2024 son çeyrek (%17,9) ve 2025’in ikinci yarısı (%16,1) diyenler izliyor.

10 Beyaz Yakalıdan 4’ü Kariyeri Adına Ümitli, En Büyük Kabus Yetersiz Maaşlar

Araştırmanın ilginç çıktılarından biri ise beyaz yakalıların 2024 yılında kariyerlerinden beklentilerine ilişkin. Buna göre %39,3’lük bir kesim 2024 yılında kariyerlerinden ümitli olduğunu söylerken, onu kariyeri adına ümitsiz olanlar (%35,7) izliyor. 4 beyaz yakalıdan biri ise kariyerinin 2024 yılındaki akıbeti hakkında kararsız olduğunu ifade ediyor.

Kariyerle ilgili en büyük üç endişe ise sırasıyla yetersiz maaş (%51,8), hedefsiz-motivasyonsuz kalmak (%46,4) ve yetersiz özlük hakları (%30,4) olarak sıralanıyor. İşten ayrılmak ve istediği firmaya geçememek ise %17,9’ar ile takipçi endişe kaynakları. En az vurgu yapılan husus ise yetkilerin azaltılması (%12,5).

Beyazların Cüzdanı 2024’te Gıda ve Sağlık İçin Aşınacak

Araştırmaya katılan beyaz yakalılara 2024’te en çok hangi kalemler için bütçe ayıracakları sorulduğunda enflasyonist etki karşımıza çıkıyor. Buna göre beyazların %60,7’si gıdaya, %42,8’i sağlığa ve %41,1’i ise kiraya daha çok harcayacağını söylerken diğer öne çıkan cevaplar ise ulaşım (%35,7), eğitim (%33,9), giyim-ayakkabı ve aksesuar (%30,4) ile tatil (%30,4). Beyazlar 2024’te en az kitap için bütçe ayıracak (%10,4).

Diğer yandan, “Beyazların 2024’e Bakışı” araştırmasına beyaz yakalılar gelecek yıl en çok yatırım yapmak, spora başlamak, yeni bir hobi edinmek ve iş değiştirmeyi planlarken, favori yatırım araçları ise altın (%57,1) ve döviz (%53,6) olacak. Otomobil (%5,4) ve KKM (%1,8) ise portföyde kendisine çok az yer bulacak.

Beyaz Yakalıların Şirketlerinin Yarısı Fırsatlar İçin Tetikte Olacak

Araştırma kapsamında birçoğu aynı zamanda şirketinde orta-üst seviye yönetici olan beyaz yakalılara şirketlerinin 2024 yılındaki genel eğilimleri de soruldu ve buna göre iş dünyası duygu barometresi %48,2 ile “fırsatlar için tetikte”yi gösterdi. Onu iştahlı büyüme yanlıları (%25) ve temkinli bekleyişe devam (%16,1) diyenler izledi.

Araştırma sonuçlarını kamuoyu için değerlendiren AGS Global Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, beyaz yakalıların karamsar bakışının sürdüğünü belirterek, “2023’te Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladık. Bu yıl aynı zamanda derinleşen enflasyona, yüzyılın felaketi 6 Şubat depremlerine ve Ortadoğu’daki vahşete de tanıklık ettik. Şirketlerimizin beyni konumundaki beyaz yakalılar başta enflasyon olmak üzere bu zorlu yılın sonunda oldukça yorulmuş ve karamsar duruyor. Üstelik enflasyonun etkisini yitireceği tarih konusunda da çok iyimser değiller. Yetersiz maaş endişelerini de düşündüğümüzde, bu durum onları başta altın ve döviz olmak üzere farklı yatırım araçlarına yönlendirecek gibi gözüküyor. Kariyer konusunda genel eğilim ise birbirine yakın durumda. Finansal sıkılaşma eğiliminin süreceğini düşündüğümüzde beyazların tüm toplum gibi canının bir süre daha sıkılacağı açık. Ancak karar vericilere ve özel sektöre düşen, nitelikli beyin gücüne erişimin bu kadar zor olduğu dönemde bu cevheri küstürmemek ve başta maaş, özlük hakları ve aidiyeti besleyecek yaklaşımlarla sorunlarına kulak vermek olacaktır. Ancak bu sayede 2024’ün karamsar havasını bir nebze olsun dağıtabilmek mümkün” sözlerini kullandı.