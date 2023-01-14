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BES’teki toplam fon büyüklüğü 433 milyar lirayı aştı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) sistemin toplam büyüklüğü 2022 yılında 433 milyar 404,2 milyon liraya ulaştı.
EKONOMİ 14.01.2023, 17:34
Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te devreye girerek 20. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.
Kaynak: AA
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