BES yeni reformlarla daha avantajlı ve esnek hale geliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, hem katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devamlılığını sağlayacak hem de sisteme yeni girişleri teşvik edecek önemli yeniliklerin getirildiği bildirildi.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikler TBMM’de kabul edildi.

Söz konusu Kanun'un revize edilmesiyle hem katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak hem de sisteme yeni girişleri teşvik edecek önemli yenilikler getirildi.