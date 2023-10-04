Benzinde çok büyük indirim! - Depoları fullemek için büyük fırsat !
Otomobil sahiplerine müjdeli haber geldi! Benzinde görülmemiş bir indirim haberi geldi, zamların ardından beklenen düşüş geldi! Araç sahipleri depolarını doldurmak için bu fırsatı kaçırmamalı... İşte 4 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları.
BENZİN MAZOTTAN 5 TL DAHA UCUZ OLACAK
Yakıt fiyatlarındaki bu indirimle birlikte, benzin mazottan yaklaşık 5 TL daha ucuz hale gelecek.
BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sürücülerin yakıt masraflarını onemli ölçüde azaltacak bir indirim geliyor. Benzin fiyatlarına 2.10 TL'lik indirim yapılacak.
İNDİRİM NE ZAMAN UYGULANACAK?
İndirimin 5 Ekim Perşembe gününden itibaren uygulanacağı duyuruldu.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin (95 Oktan): 36.74 TL/LT
Benzin (97 Oktan): 40.19 TL/LT
Motorin: 40.15 TL/LT
LPG: 18.60 TL/LT
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin (95 Oktan): 36.69 TL/LT
Benzin (97 Oktan): 40.13 TL/LT
Motorin: 40.09 TL/LT
LPG: 18.13 TL/LT
Ankara:
Benzin (95 Oktan): 37.35 TL/LT
Benzin (97 Oktan): 40.76 TL/LT
Motorin: 40.72 TL/LT
LPG: 18.50 TL/LT
İzmir:
Benzin (95 Oktan): 37.44 TL/LT
Benzin (97 Oktan): 40.93 TL/LT
Motorin: 40.89 TL/LT
LPG: 18.20 TL/LT
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