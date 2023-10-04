Benzinde çok büyük indirim! - Depoları fullemek için büyük fırsat !

Otomobil sahiplerine müjdeli haber geldi! Benzinde görülmemiş bir indirim haberi geldi, zamların ardından beklenen düşüş geldi! Araç sahipleri depolarını doldurmak için bu fırsatı kaçırmamalı... İşte 4 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları.