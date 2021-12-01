Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın dizi
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk...
İşletmelere 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu
İşletmelere 20 milyar liralık destekte...

Benzine 58 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruş indirime gidilecek.

Benzine 58 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.