Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona salgın survivor koronavirüs
Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü
Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Durak son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığından valiliklere 'düğün' genelgesi
İçişleri Bakanlığından valiliklere 'düğün' genelgesi
İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış...
Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak
Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak

Benzine 12 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

Benzine 12 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 6,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,57 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,39 liradan 6,51 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor

Anahtar Kelimeler:
Benzin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.