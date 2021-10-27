Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar deniz GROHE İstinye Türkiye Patent Hareketi ve Adres Patent değer kaybı
Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 896 kişinin...
Benzinde 25 kuruş indirim
Benzinde 25 kuruş indirim
RTÜK 4 yayın kuruluşuna yaptırım uyguladı
RTÜK 4 yayın kuruluşuna yaptırım...
Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki...

Benzinde 25 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 25 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.