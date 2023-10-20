Benzin ve Motorine Zam! İşte 20 Ekim 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İsrail ve Filistin arasındaki savaşla birlikte petrol fiyatlarındaki artış sürüyor. Benzine bu gece itibarıyla 1 TL 48 kuruşluk zam gelecek. Bu zamla beraber benzinin litre fiyatı 35 TL'yi aşacak.

İsrail ve Filistin arasındaki savaş 13 günü geride bırakırken savaşla beraber petrol fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün 93 dolara kadar yükseldi.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

ZAM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35.21 TL’ye, Ankara’da 35.86 TL’ye, İzmir’de 35.97 TL’ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 Ekim)

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,46 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,41 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,16 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,51 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,61 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,21 TL