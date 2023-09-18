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Benzin ve Motorine Bir Zam Daha! İstanbul ve Ankara Litre Fiyat Listesi..

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Benzin ve Motorine Bir Zam Daha! İstanbul ve Ankara Litre Fiyat Listesi..
Brent petrol ve döviz kuru artışları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte 18 Eylül 2023 tarihine ait güncel akaryakıt fiyatları ve yaşanan son gelişmeler..

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle sürekli olarak değişiyor. Son gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarına bir kez daha zam yapılacağı bildirildi.

İşte 18 Eylül 2023 tarihine ait güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL
  • Bir litre motorin fiyatı: 39,91 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,14 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Bir litre benzin fiyatı: 38,52 TL
  • Bir litre motorin fiyatı: 39,99 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,60 TL

Ankara:

  • Benzin litre fiyatı: 39,10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,52 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,59 TL

İzmir:

  • Benzin litre fiyatı: 39,22 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,71 TL
  • LPG litre fiyatı: 17,33 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimler, özellikle araç sahipleri ve ticaret yapmak için yakıt kullanan işletmeler için maliyetleri etkileyebilir. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeleri takip etmek önemlidir.

Öte yandan, yakın gelecekte akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler hakkında önceden bilgi sahibi olmak, sürücülerin ve işletmelerin mali planlamalarını daha iyi yapmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeleri düzenli olarak takip etmek, ekonomik açıdan önemli bir adım olabilir.

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