Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti! İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

Sürücüler ve akaryakıt tüketenler, son günlerde Ortadoğu'daki gelişen çatışmaların akaryakıt fiyatlarına olan etkilerini yakından takip ediyor. Ayrıca, motorin ve benzin fiyatlarındaki değişimleri öğrenmek ve yakıt masraflarını kontrol altında tutmak için güncel akaryakıt fiyatlarına olan ilgi de artmış durumda. İşte 15 Ekim 2023 tarihli il il güncel akaryakıt fiyatları ve yaşanan gelişmeler:

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Dönemi Sona Erdi

Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında ardışık indirimler yaşanmıştı. Ancak motorin fiyatlarına ise 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren 2,90 TL'lik bir indirim uygulanmıştı. Bu indirimler sonucunda akaryakıt fiyatlarında belirli bir düşüş gözlemlenmişti.

Motorin Fiyatlarına Zam Hazırlığı

Ortadoğu'daki İsrail-Filistin çatışmalarının etkisiyle brent petrolün varil fiyatı, son günlerde yüzde 5,7 oranında artarak 90 dolar seviyesini aşmıştı. Bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zammın yaklaştığına işaret etti. Motorin fiyatları, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,23 TL zam bekliyor.

Benzin Fiyatlarında Değişiklik Beklenmiyor

Pazartesi günü için benzin fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor. Ancak motorin fiyatlarındaki zam, sürücüleri benzin kullanıcılarından daha fazla etkileyeceğe benziyor.

İl İl Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişiklikler, sürücüleri ve araç sahiplerini il il akaryakıt fiyatlarını incelemeye yöneltiyor. İşte 14 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bazı illerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 33,51 ₺

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 33,56 ₺

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 37,23 ₺

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 37,30 ₺

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara benzin fiyatı: 34,18 ₺

Ankara motorin fiyatı: 37,85 ₺

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir benzin fiyatı: 34,26 ₺

İzmir motorin fiyatı: 38,04 ₺

Antalya Akaryakıt Fiyatları

Antalya benzin fiyatı: 34,84 ₺

Antalya motorin fiyatı: 38,62 ₺

Bursa Akaryakıt Fiyatları