Benzin ve Motorin Fiyatları Arasındaki Fark Değişiyor: Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim! İşte Yeni Fiyatlar!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Bu durum, özellikle motorin kullanıcıları için önemli bir gelişmeyi beraberinde getiriyor: motorine indirim yapılması bekleniyor.

Motorin Fiyatlarında Beklenen Düşüş

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren motorin fiyatlarında önemli bir indirim yapılması öngörülüyor. Beklenen indirim miktarı litre başına 1 lira 64 kuruş olacak. Bu indirim, özellikle motorin tüketiminin yüksek olduğu kış aylarında tüketiciler için büyük bir rahatlama anlamına gelebilir.

Benzin Fiyatları Sabit Kalacak

Benzin kullanıcıları için ise durum biraz farklı. Pazartesi gecesi itibarıyla benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Bu, benzin ve motorin arasındaki fiyat farkının daha da belirginleşeceği anlamına geliyor.

Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

İndirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde olacak: İstanbul’da yaklaşık 36,38 TL, Ankara’da 36,96 TL ve İzmir’de 37,14 TL. Bu indirim, bölgesel fiyat farklılıklarını da etkileyebilir. Öte yandan, benzinin litre fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL ve İzmir’de 35,31 TL civarında sabit kalacak.

Fiyat Farklılıkları ve Tüketiciye Etkisi

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, tüketicilerin bütçesine doğrudan etki ediyor. İndirimlerin ve fiyat farklılıklarının, özellikle yoğun motorin kullanımının olduğu bölgelerde, tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini etkilemesi bekleniyor.