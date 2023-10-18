Beklenen Halka arz bugün başlıyor! TAB GIDA bugün halka arz oluyor

TAB Gıda'nın halka arzıyla ilgili detayları öğrenmek isteyen yatırımcılar, araştırmalarına başladı. Burger King, Sbarro, Arby's, Usta Dönerci gibi önde gelen yemek markalarını bünyesinde bulunduran TAB Gıda'nın halka arzıyla ilgili arama motorlarında sıkça sorulan 'TAB GIDA halka arzı hangi bankalarla gerçekleşecek? TAB GIDA talep toplama tarihleri, borsa kodu nedir?'