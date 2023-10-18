Beklenen Halka arz bugün başlıyor! TAB GIDA bugün halka arz oluyor
TAB Gıda'nın halka arzıyla ilgili detayları öğrenmek isteyen yatırımcılar, araştırmalarına başladı. Burger King, Sbarro, Arby's, Usta Dönerci gibi önde gelen yemek markalarını bünyesinde bulunduran TAB Gıda'nın halka arzıyla ilgili arama motorlarında sıkça sorulan 'TAB GIDA halka arzı hangi bankalarla gerçekleşecek? TAB GIDA talep toplama tarihleri, borsa kodu nedir?'
TAB GIDA HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
TAB Gıda talep toplama tarihleri, Halka Arz izahnamesinde 18 - 19 - 20 Ekim olarak açıklanmıştır. Banka kanalları aracılığıyla; 18 Ekim Çarşamba günü 09.00-23.50, 19 Ekim Perşembe günü 09.00-23.50, 20 Ekim Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır.
AB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T. A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Galata Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Bankası A.Ş.
- ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- ING Menkul Değerler A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Bankası A.Ş.
- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- Sanko Yatırım Menkul Değerler
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıflar Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Bankası A.Ş.
TAB GIDA HANGİ MARKALAR?
- Burger Kıng
- Arby's
- Popeyes
- Usta Dönerci
- Sbarro
- Usta Pideci
- Subway
- Döner Stop
- Ne Yediğini Bil
- Tıkla Gelsin
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