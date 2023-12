Becan: Esnaf Komada

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili ve Ekonomi Masası Üyesi Tahsin Becan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerinden derlediği “Yalova Esnaf Raporu”nu açıkladı. Ülkenin içine sürüklendiği iç karartıcı tabloyu gözler önüne seren rapora göre Türkiye’de 2023’ün ilk 10 ayında kepenk kapatan esnaf sayısı 88 bine yaklaştı. Ekim ayında ise Türkiye genelinde iş yerini kapatan esnaf sayısı son 5 yılın rekorunu kırarak, 9 bin 33 olarak kayıtlara geçti. CHP’li Becan, esnafın içinde bulunduğu koşulları, “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, Büyük Önder Atatürk’ün ‘Mutluluğum asıl siz sanatkârların ufak dükkanlarınız yerine muhteşem fabrikalar yapıldığını gördüğüm gün, en gerçek ve en yüksek derecesini bulacaktır’ sözünün gereğini yerine getirmek bir yana uyguladığı yanlış, temelsiz ekonomi politikalarının sonucunda Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında esnafımızın enkaz altında kalmasına yol açtı” sözleriyle eleştirdi.

YALOVA’DAKİ TABLOYA DIŞ GÜÇLER Mİ SEBEP OLDU?

Yalova’da 2013-2023 yılları arasında yaklaşık 11 bin esnafın kent ekonomisine dahil olduğunu buna karşın aynı dönemde 3 bin 511 esnafın kepenk kapatmak zorunda aldığını açıklayan CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, “Esnaf, kentimize can suyu olabilmek için kredi kullanmış, risk almış, sorumluluk almış ve iş yeri açmış. İstihdama katkı sağlamaya çalışmış. Yalova ekonomisini canlandırmak istemiş. Sonuç ne olmuş? Son 10 yılda Yalova’mızda işini yeni kuran her 3 esnafa karşın 1 esnaf da ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarla baş edememiş ve iflas bayrağını çekmek zorunda kalmış. Bu tabloyu savunmanın imkânı yok. Ekonominin kötü yönetiminden birinci derecede sorumlu olan iktidarın, ‘dış güçler’ ve ‘bizi kıskanıyorlar’ söylemi bu bakımdan anlamlı olmadığı gibi kabul edilebilir de değil. Bizi her fırsatta kıskanan Almanya işi gücü bırakıp, Yalova esnafının ekmeğine mi göz dikti? İşte bu anlayış ülkemizi felaket götürüyor” diye konuştu.

YALOVA ESNAFI KOMADA

2019 sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan küresel pandemi ile birlikte Türk ekonomisindeki kötü gidişatın derinleştiğini vurgulayan CHP’li Becan, 2020 yılında alınan göstermelik önlemlerle günü kurtarmaya çalışan iktidarın 2021 yılında kredi musluklarını sonuna kadar açmasının da Yalova esnafının kanayan yarasına merhem olmadığını aksine o yıldan itibaren oldukça yüksek seviyelerde seyreden enflasyon ve dalga dalga gelen kur şokları nedeniyle esnafın gördüğü kabustan bir türlü uyanamadığını, komaya girdiğini söyledi.

“ESNAF YATIRIM YAPMAYA KORKUYOR”

Yalova’da son 10 yılda iş yerini kapatan esnaf sayısının yüzde 114 oranında arttığının altını çizen Becan, “Jeostratejik konumu bakımından ideal bir coğrafyada yer alan Yalovamız için tablo o kadar kötü ki, esnaf yatırım yapmaya korkar hale gelmiş. 2013’ten bugüne şehrimizde yeni iş yeri açan esnaf sayısı yüzde 33 bandında takılıp kalırken, tası tarağı toplayarak, kepenk indirmek zorunda kalan esnaf sayısı da yüzde 114 artmış. Atatürk’ün ‘benim kentim’ diyerek sahip çıktığı Yalova, bu iktidar tarafından sahipsiz bırakılmış” diye konuştu.

PANDEMİ İLE UÇUŞA GEÇTİ

Covid-19 salgınıyla birlikte iş yerini kapatan esnaf sayısının Yalova’da şiddetli biçimde artış gösterdiğini kaydeden Becan, 2020-2023 (Ekim ayı dahil) yılları arasına kapısına kilit vuran esnaf sayısının bin 621’e ulaştığını açıkladı. Pandemiyle birlikte kapanan iş yeri sayısında yüzde 32 artış yaşandığına değinen CHP’li Becan, “Kerameti kendinden menkul ekonomi yönetimiyle şahlanan girdi maliyetleri beraberinde kurutulamayan bir borç bataklığı yarattı. Alım gücü düşen vatandaş da aldığını yerine koyamayan esnaf da çareyi bireysel kredi de buldu. Masraflar çevrilebilir olmaktan çıkınca da iflaslar ve hacizler kaçınılmaz oldu” dedi.

KENT NÜFUSUNUN YÜZDE 3’Ü

Ekim 2023 itibariyle Yalova’da aktif iş yeri sayısının 9 bin 660 olduğunu, bu iş yerlerinde faaliyet gösteren 8 bin 936 esnafın ise kent nüfusunun yüzde 3’ünü oluşturduğuna dikkati çeken CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, “Türkiye’de kent nüfusunun yüzde 3 ve üzerini esnafın oluşturduğu 39 ilden birisiyiz. Büyükşehirler için il sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf nüfusun yoğunluğu pek önemli görülmeyebilir. Ancak Yalova’da durum kent ekonomisi için şah damarından farksız olan esnaf açısından farklıdır. Kentimize hayat veren ekonomi damarları tıkandıkça, Yalovamız tükeniyor” değerlendirmesinde bulundu.