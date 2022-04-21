Bayram tatili için Türkiye'nin dört bir yanında rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki destinasyonlar ile KKTC'ye, İstanbul'dan çok uzaklaşmayıp doğa tatili yapmayı düşünenler Sapanca, Şile, Ağva'ya yoğun ilgi gösterirken, tatilciler yurt içinde kültür ve gastronomi turlarını, yurt dışında ise Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya ve İspanya turlarını tercih ediyor.

Turizm Haftası dolayısıyla sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektör olarak 2022 yılına yükseliş beklentileriyle giriş yaptıklarını belirtti.

Bağlıkaya, 2022 yılına başlarken salgının etkisinin azalması ve uluslararası seyahatlerin önündeki engellerin kaldırılacağı perspektifinden hareketle 40 milyonu yabancı, 5 milyonu da yurt dışında yaşayan vatandaşlardan oluşmak üzere toplam 45 milyon ziyaretçi sayısı ve 35 milyar doların üzerinde turizm geliri hedefi belirlediklerini hatırlattı.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer alan Rusya ile en çok misafir ağırlanan üçüncü ülke konumundaki Ukrayna arasında şubat ayında başlayan savaş nedeniyle 2022 yılına ilişkin beklenti ve öngörülerin yeniden gözden geçirilmesi gerekt