Bayram rezervasyonlarındaki hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "İki yıl aradan sonra en hareketli Ramazan Bayramı olacak. Bu dönem bizim için gerçek anlamda bir bayram olacak." dedi.
Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan ve Ramazan Bayramı için rezervasyonların yüzde 80'in üzerine çıktığı Antalya'da, son iki yılın en hareketli bayram tatili yaşanacak.
Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle öne çıkan turizm kenti Antalya, sezona hızlı başladı.
Farklı ülkelerden turiste ev sahipliği yapılan kentte, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazardan rezervasyonlar arttı. Bazı otellerin rezervasyonları yüzde 100 doldu.
Eğlenceden yeme içme sektörüne kadar tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığı Antalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle iki yıl aradan sonra en hareketli bayram tatili olacak. Bazı tatilciler otelleri tercih ederken bazıları da otellerin "Maldiv Evleri" konseptli havuzların içine kurulan villalarda tatil yapacak.
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