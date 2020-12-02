Batken'deki rezervler Türk iş adamlarını bekliyor

Petrol, altın, kömür, doğal gaz, civa, yakut gibi maden rezervlerinin yoğun olduğu Kırgızistan'da peş peşe gelen devrimler, hükümet krizleri ülkenin gelişimine yıllar boyu engel oldu. Ancak Kırgızistan halkı ülkelerini kalkındırmak için birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de Batken Yönetim Yatırım Vakfı. Vakfın başkanı Barno Usmanova, yeraltı kaynaklarının tonlarca olduğu Batken bölgesindeki zenginlikleri değerlendirmesi için Türk yatırımcılarla anlaşmaya hazır olduklarını bildirdi.

ÇİN'E YAPILAN YÜN İHRACATI YILLIK 1 TON

Türk-Kırgız Yatırım Yardımlaşma Fonu kurmak için Türkiye'de çalışmalara başladıklarını belirten Usmanova, şunları söyledi: "Dilimizin, dinimizin bir olması nedeniyle dayanışma içinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Kırgızistan devriminden sonra ekonomide sıkıntılar cereyan etti.

Kırgızistan'da özellikle Batken bölgesini seçtik ve orada Batken Yönetim Yatırım Vakfı kurduk. Batken bölgesi, 17 bin kilometrelik bir alanı içeriyor. Özellikle Batken bölgesini seçtik çünkü dünyadaki en büyük alüminyum rezervleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 milyar tonluk bir miktardan söz ediyoruz. Bu toprakların altı da üstü de çok değerli. 16 bin hektarlık tarıma elverişli alanları var. Angora keçisinin yetiştiği bölgede Çin'e yapılan yün ihracatı 1 tondur."

"PETROL, DOĞALGAZ, KÖMÜR, ALTIN..."

Bölgedeki zenginliklerin alüminyum, tarım ve hayvancılıkla sınırlı olmadığını anlatan Usmanova şöyle devam etti:

"Enerji kaynakları yeterli. Suları Alay dağlarının buzullarından geliyor. Buradaki nehirler hidroelektrik santralleri kurmaya elverişli. Öte yandan büyük, geniş ölçüde 2 milyar varil petrol ve 5 milyar küp doğal gaz yatakları var ve dokunulmadı. 180 milyon ton kömür, 180 ton altın var. Batken topraklarında ayrıca altın, bakır, gümüş, kömür, yakut, civanın yanı sıra birçok maden yatağı bulunuyor."

"YAZ-KIŞ 44 DERECE KALAN ŞİFALI TERMAL SULAR"

Yeraltı zenginliklerine artı bir de bölgede şifa dağıtan termal suların olduğu bilgisini veren Usmanova, bu termal suların sağlık turizminde kullanılabileceğini, üzerine sera yapılıp sebze-meyve yetiştirilebileceğini ve termal suyun şişelenip dünya ülkelerine satışının gerçekleştirilebileceği önerisinde bulundu. Usmanova, "Batken'in zenginliklerinde yeraltı termal suları da cabası. Buradan çıkan termal kaynak suyu, yaz-kış 44 derecede kalabilme özelliğine sahip. Batken'in termal suları birçok hastalığa şifa olacak nitelikte. Bu termal suların şişelenip dünyaya satışı yapılarak büyük kazanç elde edilebilir. Bu yeraltı zenginliklerini çıkarabilmek için gerekli olan tesislerin yapılabilmesi için elbette yatırım yapılması gerekiyor. Bu termal sularının geçtiği topraklarda seralar yapılabilir. Kırgızistan'da açlık kapıda. Devrimden sonra Kırgızistan'ın toparlanabilmesi için yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Kırgızistan'daki açlık tehlikesine, Batken'deki termal suyun üzerine seralar kurularak engel olunabilir." diye konuştu.

"ÇİN YILLARDIR BATKEN'DE EKONOMİK HAKİMİYET KURMAK İSTİYOR"

Batken'deki zenginliklerin başta Çin'in dikkatini çektiğini söyleyen Usmanova, "Çin, yıllardır bu bölgede ekonomik hakimiyet kurmak için çalışmalar yapıyor. Türkiye ve Kırgızistan olarak bu bölgedeki rezervleri kendimiz için kullanmalıyız. Bu bölgeden Türkiye ve Kırgızistan faydalanmalı. Neden petrol, civa, alüminyum, altın ve envai çeşit madenlerimizden yabancı bir ülke alıp kazanç elde etsin ki? Tacikistan ve Özbekistan'a da yakın olması nedeniyle onlarla da bu verimli bölgeyi değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.