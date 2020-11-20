Başarılı iş kadınlarından ‘Women Export Talks’ta ihracat ve iş dünyası tavsiyeleri

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla “Women Export Talks” webinar serisinin ikincisini 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde online olarak gerçekleştirdi. “İhracatta Nasıl Başladık ve Nasıl Başardık?” başlığıyla düzenlenen seminere TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

“Yaptığınız işten zevk alırsanız başarırsınız”

İş hayatına 18 yaşında girdiğini belirten TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir, “İhracat konuşuyorsak eğitim de konuşulacaktır. 1980 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldum. Benim üst eğitimim yok çünkü imkanlarım onlara elverişli değildi. Birçok aile için de böyleydi. Eve para getirmek ve işe girmek durumundaydım. 2 lisan biliyorum ve 10 parmak daktilom var. Okulu bitirdikten sonra bir giyim firmasından teklif geldi. Bu hayatımın dönüm noktasıdır. Firmanın bir mağazasında ihracat başlamıştı ve ben ihraç fazlası ürünleri pazarlamam konusunda teklif aldım. İnsan ihtiyacı varsa ne iş olsa yapar. Ne görev alırsanız alın yaptığınız işten zevk alırsanız başarı da o oranda geliyor. O kadar işimi iyi yaptım ki Anadolu’ya da satmaya başladım. Paket yapmaktan ellerim titriyordu. Öyle cirolar yaptım ki 6 ay orada kalmama izin verdiler ve sonra kayınbiraderim beni fabrikaya aldı. O dönemde çok zorlu şartlarda ihracatlar yaptık” dedi.

“Erkeği, kadını önemli değil, çalışmak önemli”

Kadın girişimcileri destekleyen projeler olduğunu ve Ticaret Bakanlığı’nın da girişimci kadınlar için ayrı departman açtığını hatırlatan Özdemir “Bugün ihracat yapmak kolaylaştı. Teşvikler ve imkanlar var. Birikimimizi ülkemize geri vermemiz lazım. Bu sene iş hayatımda 40. yılımı kutluyorum ama hâlâ ihracata katkı sağlamanın peşindeyim. Erkeği, kadını önemli değil. Çalışacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız. İhracatçıyı desteklemeyi kurulmuş bir Ekoteks Laboratuvarımız var. Ürün gamımız da çok gelişti. Ülke olarak 1,5 milyar dolarlık maske tulum ve önlük ihracatı yaptık. İhracatçılar birlik olup kümelenme yaparsa daha etkin gücü kullanır” diye konuştu.

“Biz güçlü kadınlarız, Türkiye güçlü kadınları ile var”

Kadın girişimcilere tavsiyelerde bulunan TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir, değişen dünyaya entegre olmanın çok önemli olduğunu, dünya piyasasını yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Kadın ihracatçının güçlü Türkiye için daha önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti: Marka olacaksanız dizayndan başlamanız lazım. Güven olduğu zaman zaten marka oluyorsunuz. Bu her alanda da böyledir. Marka olmak öyle kolay olmuyor. Bizim öne çıkmamızın en önemli nedeni dünyayı takip edip adapte olabilmemiz. Kadın girişimcilerimizin hiçbir şeyi yılmadan araştırmaları çok önemli. Mutlaka bize ulaşsınlar ve konuşalım. Onlara ne kadar destek olabilirsek ihracatımızı ne kadar ileriye çıkartabilirsek vatandaşlık görevimizi o kadar yerine getirmiş olacağız. Bugün bize bu imkanı veren Başkanımız İsmail Gülle’ye vizyonundan dolayı teşekkür etmek istiyorum.”

“Cesaret, girişimcilik ruhu gerekli”

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise, ihracata başlama öyküsünü şöyle anlattı: Bizim hikayemiz 80’li yıllarda başladı. Biz ihracat fazlasını satarak başladık imalata ve sonra da bir mağaza açtık. “Acaba toptancılık yapabilir miyiz?” diye düşünürken 150 bin adet malı toplayarak onları depoya koyduk. Malı topladık ama müşteri yoktu ortada. Laleli’de de konfeksiyon satışı yapan bir arkadaşımız vesilesiyle Avusturya’dan ilk malımızı satacağımız müşterimiz ile tanıştık. Ona bir seçki yaparak malı gönderdik. Kendisi malı beğendi ve sonrasında 7 bin parça gönderdik. İlk ihracata böylece başlamış olduk. Çok çalışarak malı yolladık. İlk ama cesaret var, girişimcilik ruhu da...

“Geçtiğimiz yıl 150 milyon dolarlık ihracat yaptık”

Gülden Yılmaz, 2019 yılı sonunda ihracatlarının 150 milyon dolar olduğunu, şu anda 203’ü yurtdışı, 301’i de yurt içi olmak üzere toplam 504 mağazaları olduğunu söyledi. Yılmaz “Yaklaşık 11 bin çalışanımız var. Ciro da yaklaşık 4 milyar TL. e-ticaret yoluyla da büyük bir ihracat yapıyoruz. Bugün e-ticarette 15 ülkeye gönderim yapıyoruz. Hedefimiz 2021 sonunda bunu 50 ülkeye çıkarmak. En büyük pazarımız Rusya. Bizden toptan mal alan bayiler var. E-ihracatımız toplam cironun yüzde 30’unu oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik ve ürünle ilgili fark yaratmak çok önemli”

Kendi dönemindeki göre bu dönemin girişimcilerinin çok sayıda teşvik nedeniyle şanslı olduğuna vurgu yapan Yılmaz “Pazarlamadan ürün geliştirmeye, ihracattan imalata pek çok destek mevcut. TİM’in verdiği destekler de önemli. Biraz da meraklı olmak, bıkmadan ve tutkuyla bilgiye ulaşmak gerekiyor. Mutlaka ürünle ilgili fark yaratmak şart. Biraz düşünmek ve müşteriyi dinlemek lazım. Marka oluştururken sürdürülebilirlik vizyonu da çok önemli. Bunu yapan firmalar bir adım öne geçer” şeklinde konuştu.

Kadın girişimcilere TİM’den destek

2015’ten bu yana 140’ı aşkın kadın girişimciye destek verildi.

Destek verilen kadın girişimcilerin %65’i İstanbul dışındaki illerde faaliyet gösteriyor.

Kadın girişimcilerin yoğunlaştığı ilk 3 sektör yazılım, biyoteknoloji ve gıda.

2020 yılında 33 yeni kadın girişimci programlara dahil oldu.

Destek verilen kadın girişimciler 1.000’e yakın kişiye istihdam sağlıyor.

2019 yılında 52 kadın girişimci 158 milyon TL ciro elde etti, 20 girişimci 12 milyon $ ihracat gerçekleştirdi.

Kadın girişimciler bugüne kadar 60 milyon TL yatırım aldı.

TİM Kadın Konseyi

Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde, Ekim 2018’de “TİM Kadın Konseyi” oluşturuldu. Konseyin amaçları şunlar:

Kadın ihracatçılar ve kadın delegelerle iş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması.

Kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması.

Kadın ihracatçıların iş dünyasında karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması

Kadın ihracatçıların ortaya koyduğu projelerin daha etkin şekilde yürütülmesi…