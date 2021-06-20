Başarı hikayelerini anlatacaklar...

Türkiye’de ilk defa yapılan Akademide Girişimcilik Zirvesi’nde ülkemizin en başarılı bilim insanları yaptıkları çalışmaları anlatırken, önde gelen girişimcilerimiz de başarı hikayelerini paylaşacaklar. 24 Haziran Perşembe günü saat 13.00 ile 17.30 arasında online olarak gerçekleşecek Zirve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın önderliğinde Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi ile KanalEkonomi’nin iş birliği ile gerçekleşiyor.

Zirve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin ihracatta rekorların hikayesini anlatması ile başlayacak. Daha sonra farklı alanlarda başarı hikayesi yazan ve hayır işlerinde ilklere imza atan Abdulkadir Konukoğlu (SANKO Holding Onursal Başkanı) açılışta önemli bir konuşma yapacak. Başarı hikayeleri bölümünde mobilya konusundaki başarılarından sonra şimdilerde atık konusunda adımlar atan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, arı ürünleri konusunda devrim yaratan projelere imza atan Bee’o Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı ve dijitalleşme konusunda ilkleri başaran Wediacorp Holding Kurucusu Funda Şen konuşmaları yer alacak.

Üniversitelerin yıldız isimlerinin projelerini anlatacağı Zirve’de yer alan konuşmacılar şöyle:

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem Yalçın- Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Leyla Türker Şener- İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş- Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar Göktaş- Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat Demiryürek- 19 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Zeliha Tekin- Muş Alparslan Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Bayram- Gaziantep Üniversitesi

Toplantının moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Yöneticileri Murat Gülderen ve Çiğdem Subaşı yapacak. Ayrıca toplantıyı düzenleyen Genç Girişimci Merkezi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu da ilk oturumun moderasyonu yapacak.

Toplantıyı düzenleyen Kanalekonomi’nin Kurucu Başkanı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak da açılışta önemli mesajlar verecek.