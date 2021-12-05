Banvit BRF “Güvenilir Ürün” ödülü aldı

Tüketicilerin kullandığı ya da aldığı tüm ürün ve hizmetler konusunda toplumu bilgilendirmeyi, araştırmalar yapmayı ve projeler üretmeyi hedefleyen Güvenilir Ürün Platformu, “Güvenilir2023 İstanbul Projesi” kapsamında kategorisinde öne çıkan markaları ödüllendirdi.

Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucunda beyaz et kategorisinde ödüle lâyık görülen Banvit BRF CMO’su Yasemin Gürleroğlu, ödülü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın elinden aldı. Bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Gürleroğlu, “Ürünlerimizin güvenilirliği ve kalitesi en büyük önceliğimiz. Üretimden dağıtıma tüm aşamalarımızda faaliyetlerimizi global şirketimiz BRF’in uluslararası standartları olan güven, kalite ve lezzet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Çok önemsediğimiz bir alanda böyle bir ödül almak bizim için önemli bir motivasyon. Ödülü almamızda rol oynayan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve değerli jüriye teşekkür ediyorum” dedi.

Modern tesislerinde, uluslararası gıda güvenliği standartlarında ürünler üreten Banvit BRF, pandemi sürecinde tesislerindeki uygulamalarıyla TSE tarafından verilen “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni de aldı. Şirket ayrıca üretimini; İyi Tarım Uygulamaları, Sıfır Atık, TSE Helal, ISO 9001 ile FSSC 22000 gıda güvenliği sertifikalarına da sahip olarak sürdürüyor.