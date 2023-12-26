Bankalardan emeklilere büyük kıyak! 25 bin TL için son günler!

Yılbaşına Az Gün Kala Denizbank'tan Heyecan Verici Kampanya! Toplam 25.000 TL'ye Kadar 3 Farklı Ödeme Seçeneği İle Detaylar haberimizde.

Denizbank, 2024 yılı gelmeden promosyon ücretlerini güncelleme kararı aldı. Bu kapsamda emekliye 5 bin TL promosyon veren banka, buna ek olarak 10.000 TL faizsiz nakit avans ve 10.000 TL düşük faizli kredi verecek. Böylelikle emekliler toplam 25.000 TL ödeme alabilecek.

DENİZBANK YIL SONU KAMPANYASI

2024 yılında emekli promosyon ücretlerini artırması beklenen banka yeni yıldan önce yeni bir kampanyaya imza attı. Denizbank, 31 Aralık tarihine kadar devam eden kampanya kapsamında; 6 ay vadeli %0 faiz seçeneğiyle 10 bin TL veriyor.

Ayrıca banka %0.99 faizle 10 bin TL ihtiyaç kredisi de verecek. Böylelikle Denizbank müşterisi olan emekli 20.000 TL’ye ek olarak 5.000 TL promosyonla toplam 25.000 TL ödeme alacak.

Banka, %0,99 faizli 10.000 TL kredi için 6 aya 1.742 TL, 12 aya 1.153 TL taksit imkanı da sunuyor.