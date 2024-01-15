Bankalardan 0 faizli kredi kampanyası ! İşte başvuru şartları

Nakite ihtiyacı olan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Ekonomik zorluklarla baş etmekte zorlanan müşterilere destek olmak amacıyla birçok banka önemli adımlar attı. Garanti, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Akbank, faizsiz kredi kampanyalarını duyurarak ekonomik sıkıntı yaşayan bireylere destek olmayı hedefliyor.

Akbank, mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olanlara 20.000 TL'ye kadar %0 faizli Taksitli Avans imkanı sunuyor. Ayrıca, yeni müşterilere özel TL Vadeli Mevduat hesaplarında %47,00'a varan faiz oranları sunuluyor.

QNB Finansbank, mobil uygulama üzerinden QNB Finansbank müşterisi olanlara 20.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans ve kredi fırsatları sunuyor. Bunlar arasında %0 Faizli 10.000 TL, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri bulunuyor.

Enpara.com, yeni müşterilere özel %0 faiz oranıyla 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

Yapı Kredi, mobil uygulama üzerinden Yapı Kredi müşterisi olanlara ve Chippin kullanıcılarına özel 20.000 TL'ye kadar %0 faizli taksitli, 6 ay vadeli nakit avans fırsatı sunuyor. Ayrıca, Yapı Kredi müşterilerine yıllık 24.000 TL'ye varan Worldpuan fırsatları da sunulmaktadır.

Garanti BBVA ise müşterilerine 15.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli nakit avans ve 10.000 TL'ye varan %0,99 faizli kredi imkanları sunuyor. Garanti BBVA Mobil üzerinden yeni müşteri olanlar bu fırsatlardan yararlanabilir. Sunulan seçenekler arasında %0,99 faizli 10.000 TL, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve %0 faizli 15.000 TL, 6 ay vadeli taksitli nakit avans bulunuyor.

Bu kampanyalar, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara önemli bir maddi destek sunarken, aynı zamanda bankaların müşteri tabanını genişletme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanları, özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Bu kampanyalar, bankaların müşteri odaklı yaklaşımlarını ve rekabetçi stratejilerini gösteriyor. Bu nedenle, bu tür kredi ve finansal destek seçenekleri, hem bankalar hem de müşteriler için önemli fırsatlar sunuyor.