Bankalar Promosyonda gaza bastı ! Emeklilere 12 bin TL

Emeklilere Müjde! Ekonomik Güçlüklerin Ardından Gelen Destek!

Emeklilerin Yüzünü Güldürecek Haber: 12 Bin TL Ek Ödeme Yolda!

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI

Garanti BBVA, maaşını bu bankaya taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, kredi kartı ile yapılan 500 TL'lik harcamaya ek olarak bin TL bonus da veriliyor. Özellikle EYT'lilere yönelik 9.200 TL'lik promosyon ile dikkat çekiyor.

Denizbank, emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara 5.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Banka değiştiren emeklilere finansal destek sağlayan bu kampanya, maaşlarını Denizbank'a taşımak isteyenler için avantajlı bir seçenek olabilir.

İş Bankası, emeklilere özel olarak 7.500 TL'ye kadar promosyon imkanı sunarak, maaşlarını bu bankaya taşıyan emeklilere finansal destek sağlıyor.

Akbank, maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere 10.000 TL'lik promosyonun yanı sıra, 2.000 TL chip-para da veriyor. Bu kampanya, emeklilere çeşitli ek avantajlar sunarak dikkat çekiyor.

ING Bank, emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Bu kampanya ile emeklilere ek finansal destek sunularak, maaşlarını ING Bank'a taşımak isteyenlere cazip bir teklif sunuluyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İKRAMİYEDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

İş göremezlik geliri alanlar, ölüm ve yetim aylığı alanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü kaybedenlere sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanlardan, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahipleri, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kısmi gelir veya aylık alanlar için 5 bin liralık ikramiye imkanı doğdu. Ancak, bu ikramiyeden faydalanmak isteyenlerin, hisseleri oranında ikramiye alabilecekleri belirtildi.