Bankalar promosyon rakamlarını güncelledi ! İşte en yüksek promosyon veren banka !

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir haber geldi. Emekli maaşını taşıyana en yüksek promosyon veren banka belli oldu. Emekliler için güzel bir avantaj olan promosyonlarda yeni hesaplamalara gidildi. Bu kapsamda ise bankaların promosyon rakamları belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar…

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELECEK

Ocak 2024 itibari ile emekli maaşına yeni zam gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili bakanlıklara verdiği talimatlar doğrultusunda emekli vatandaşların enflasyon karşısında dayanıklılığını artıracak formüller uygulanacak. Türkiye istatistik kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları bankaların promosyon kampanyalarında da değişikliğe yol açacak.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Her banka emekli müşteriler için farklı promosyon paketleri hazırlarken bütün bankaların ortak şartı emeklilerin maaşını taşıma şartıdır. Kasım ayında ise emeklilere sunulan promosyon miktarları yeni seviyelere ulaşacak. Bu kapsamda bazı bankaların vereceği promosyonlar şöyle:

Bir emekli vatandaş emekli maaşını Akbank’a taşıdığı takdirde 10.000 TL nakit promosyon alabiliyor. Buna ek olarak 2.000 TL chip-para kullanım hakkına sahip oluyor toplamda ise maaşını Akbank taşıyan ile 12.000 TL ile ödeme almış oluyor.

Maaşını Denizbank’a taşıyan bir vatandaş ise 5 bin TL’ye varan promosyon hakkından yararlanabiliyor.

EYT’liler için QNB Finansbank 9.200 TL’ye kadar promosyon veriyor.

Maaşını Yapı Kredi bankasına taşıyan emekli müşteriler ise 9.000 TL promosyon alabiliyor.

İş bankasına emekli maaşını taşıyan vatandaşlar 7.500 TL ye kadar promosyon hakkı kazanıyor.

PROMOSYONUN YANINDA DİĞER AVANTAJLAR

Bankalar müşterilerine sadece nakit promosyon vermekle kalmayıp aynı zamanda farklı avantajlarla da emekli müşterilerine kampanyalar düzenliyor. Bahsi geçen kampanyalar arasında düşük faiz oranları, uygun ödeme planları, ek hizmetler bulunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NASIL ALINIR?

Emekli promosyonu almak isteyen bir vatandaş, ilk olarak maaşını seçtiği bankaya taşımalıdır. Bankalar genelde müşteri ile 3 yıllık kalma sözleşmesi yapar. Bu süre boyunca başka bankaya geçme hakkı ortadan kalkıyor. Bu sözleşme sonrasında ise promosyon alınabiliyor.