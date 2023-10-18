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Bankalar faiz yarışına girdi ! 250 bin liraya 1 ayda çılgın faiz!

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Bankalar faiz yarışına girdi ! 250 bin liraya 1 ayda çılgın faiz!
Bankalar, tasarruf sahiplerini çekmek ve mevduat hesaplarına daha fazla talep oluşturabilmek için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Mevduat hesaplarına olan talebin artmasıyla birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını artırarak yatırımcıları kendilerine çekmeyi hedefliyor. Özellikle 32 günlük ve 92 günlük mevduat seçenekleri, tasarruf sahiplerine daha yüksek getiri fırsatları sunuyor.

Bankalar, tasarruf sahiplerini çekmek ve mevduat hesaplarına daha fazla talep oluşturabilmek için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Mevduat hesaplarına olan talebin artmasıyla birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını artırarak yatırımcıları kendilerine çekmeyi hedefliyor. Özellikle 32 günlük ve 92 günlük mevduat seçenekleri, tasarruf sahiplerine daha yüksek getiri fırsatları sunuyor.

CEPTETEB

Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 8.745,21 TL
Vade Sonu Ödeme: 258.745,21 TL

ING

Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 8.328,77 TL
Vade Sonu Ödeme: 258.328,77 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 8.745,21 TL
Vade Sonu Ödeme: 258.745,21 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 8.328,77 TL
Vade Sonu Ödeme: 258.328,77 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %36,50
Net Getiri: 7.600,00 TL
Vade Sonu Ödeme: 257.600,00 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %30,00
Net Getiri: 6.246,58 TL
Vade Sonu Ödeme: 256.246,58 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %23,00
Net Getiri: 4.789,04 TL
Vade Sonu Ödeme: 254.789,04 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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