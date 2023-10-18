Bankalar faiz yarışına girdi ! 250 bin liraya 1 ayda çılgın faiz!

Bankalar, tasarruf sahiplerini çekmek ve mevduat hesaplarına daha fazla talep oluşturabilmek için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Mevduat hesaplarına olan talebin artmasıyla birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını artırarak yatırımcıları kendilerine çekmeyi hedefliyor. Özellikle 32 günlük ve 92 günlük mevduat seçenekleri, tasarruf sahiplerine daha yüksek getiri fırsatları sunuyor.