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Bankalar faiz yarışına girdi- 100.000 TL 32 Günde Ne Kadar Getirir?

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Bankalar faiz yarışına girdi- 100.000 TL 32 Günde Ne Kadar Getirir?
Bankalar, mevduat hesaplarının faiz oranlarını güncelledi ve mevduat faizi oranları yüzde 45.5 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişle ilgili yapılan açıklamalara göre, yüzde 45.5 faiz oranı 32 günlük mevduatta vatandaşlara sunuluyor. Aylık faiz getirisi ne kadar olur?

Bankalar, mevduat hesaplarının faiz oranlarını güncelledi ve mevduat faizi oranları yüzde 45.5 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişle ilgili yapılan açıklamalara göre, yüzde 45.5 faiz oranı 32 günlük mevduatta vatandaşlara sunuluyor. Aylık faiz getirisi ne kadar olur?

Yüksek Faiz Getirisi

Yüzde 45.5 ile bankaya yatırılan paranın 3 aylık faiz getirisi, rekor seviyelere kadar yükseliyor. Bu yüksek faiz oranları, mevduat hesaplarından elde edilebilecek getiriyi artırıyor. Ancak, yüksek faiz oranlarına rağmen, reel getiri sadece 3 aylık mevduatta mümkün oluyor.

100.000 TL 32 Günde Ne Kadar Getirir?

Odea:

Faiz Oranı: %43,00
Net Getiri: 3.581,37 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.581,37 TL

Akbank:

Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 3.331,51 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.331,51 TL

CEPTETEB:

Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 3.498,08 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.498,08 TL

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