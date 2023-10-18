Bankadan müşterilerine büyük jest ! Hem 7500 TL hem de Telefon veriyor !

Bankalar, müşterilerini memnun etmeyi sürdürüyor. Yeni kampanyasını duyuran bu banka, 7500 TL'lik ödeme yapan müşterilere iPhone 14 ve Playstation 5 gibi değerli hediyeler sunacak. İşte kampanya detayları ve katılım koşulları...

AKBANK MUSLUKLARI AÇTI

Akbank, yaptığı kampanya ile bir kez daha müşterisinin yüzünü güldürmeyi başardı. “Davet Et Kazan” kampanyası ile birlikte müşterilerinin çoğaltmak isteyen aynı zamanda müşterilerine finansal destek sağlamayı amaçlayan Akbank, kampanya ile birlikte Akbank'a gelen müşterilere 7.500 TL’ye kadar chip-para hediye edecek. Bunun yanı sıra davet hakkı ile kampanyaya dahil olan müşteriler çekiliş hakkından yararlanırken farklı hediyeleri sahip olma imkanından da yararlanacak.

KAMPANYAYA ŞARTLARI NELERDİR?

Kampanyaya katılım sağlayarak birbirinden farklı fırsatları kaçırmak istemeyen kişilerin aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Kampanya kapsamında sağlanması gereken şartlar şu şekildedir:

Davet kodunu paylaşarak,

Davet kodu ile mobilden Akbanklı olan kişilerin, Kredi Kartı harcaması yapması durumunda her yakını için 750 TL, toplamda ise 7 bin 500 TL chip-para fırsatı sunulacak.

Davet kodu ile yeni Akbanklı olan her 2 kişi için 10 çekiliş hakkı tanıyarak toplamda 200 çekiliş hakkı kazanma fırsatı sunarak;

15 adet İPHONE 14,

10 adet PLAYSTATİON 5,

15 adet PHİLİPS AİRFRYER,

10 adet 10.000 TL Boyner Hediye Çeki.

10 adet 10.000 TL Petrol Ofisi Hediye Kartı gibi hediye kazanma fırsatı sunuyor.

Davet et kampanyası 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Davet kampanyası ile ilgili daha kapsamlı bilgileri bankanın resmi internet sitesi üzerinden ya da bankanın mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilirsiniz.