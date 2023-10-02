Bankada parası olanlara büyük gelir- Ekim ayı faiz oranları açıklandı
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Bankada parası olanlar için sevindirici bir haber! Ekim ayı faiz oranları açıklandı ve bu kez büyük kazançlar elde etme fırsatı doğdu. Faiz oranları altından bile daha cazip hale geldi. Kazançlı fırsatları kaçırmamak için bankaların güncel faiz oranlarını ve avantajlarını kontrol etmekte fayda var. İşte ayrıntılar..
Bankada parası olanlar için sevindirici bir haber! Ekim ayı faiz oranları açıklandı ve bu kez büyük kazançlar elde etme fırsatı doğdu. Faiz oranları altından bile daha cazip hale geldi. Kazançlı fırsatları kaçırmamak için bankaların güncel faiz oranlarını ve avantajlarını kontrol etmekte fayda var. İşte ayrıntılar..
BANKA FAİZ ORANLARI NE KADAR?
CEPTETEB
Faiz Oranı: %35,00
ING
Faiz Oranı: %38,00
AKBANK
Faiz Oranı: %40,00
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %35,00L
FİBABANKA
Faiz Oranı: %34,00
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %32,00
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %23,00
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %15,30
Kaynak:
Ekonomi