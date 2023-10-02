Bankada parası olanlara büyük gelir- Ekim ayı faiz oranları açıklandı

Bankada parası olanlar için sevindirici bir haber! Ekim ayı faiz oranları açıklandı ve bu kez büyük kazançlar elde etme fırsatı doğdu. Faiz oranları altından bile daha cazip hale geldi. Kazançlı fırsatları kaçırmamak için bankaların güncel faiz oranlarını ve avantajlarını kontrol etmekte fayda var. İşte ayrıntılar..