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Bankada parası olanlara büyük gelir- Ekim ayı faiz oranları açıklandı

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Bankada parası olanlara büyük gelir- Ekim ayı faiz oranları açıklandı
Bankada parası olanlar için sevindirici bir haber! Ekim ayı faiz oranları açıklandı ve bu kez büyük kazançlar elde etme fırsatı doğdu. Faiz oranları altından bile daha cazip hale geldi. Kazançlı fırsatları kaçırmamak için bankaların güncel faiz oranlarını ve avantajlarını kontrol etmekte fayda var. İşte ayrıntılar..

Bankada parası olanlar için sevindirici bir haber! Ekim ayı faiz oranları açıklandı ve bu kez büyük kazançlar elde etme fırsatı doğdu. Faiz oranları altından bile daha cazip hale geldi. Kazançlı fırsatları kaçırmamak için bankaların güncel faiz oranlarını ve avantajlarını kontrol etmekte fayda var. İşte ayrıntılar..

BANKA FAİZ ORANLARI NE KADAR?

CEPTETEB

Faiz Oranı: %35,00
ING

Faiz Oranı: %38,00
AKBANK
Faiz Oranı: %40,00
QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %35,00L
FİBABANKA

Faiz Oranı: %34,00
GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %32,00

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %23,00

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %15,30

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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